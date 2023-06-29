نشرة الحوادث.. كواليس سرقة فنان شهير وغموض جريمة العيد في الطالبية وحيلة سيدة للهرب من قسوة زوجها

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير الهامة كان ابرزها سرقة مكتب الفنان عمرو محمود ياسين والعثور على جثة مسن بمنطقة الطالبية ومحاولة سيدة الهرب من بطش زوجها بها بمحضر شرطة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مكتب الفنان السيناريست عمرو محمود ياسين في منطقة العجوزة حيث تبين ان مسجل خطر وراء ارتكاب الجريمة حيث اعتاد سرقة المنازل.

في الوقت الذي تركه ابنائه للسفر الى محافظة الدقهلية لمشاركة العائلة الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك وقعت الكارثة حيث عثروا على والدهم مقتولا داخل شقته بمنطقة الطالبية

ألقت قوات الشرطة القبض على طالب وآخر صيني بتهمة تصوير مناطق صحراوية باستخدام طائرة دون طيار.

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في سرقة مكتب الفنان السيناريست عمرو محمود ياسين في منطقة العجوزة بعد إلقاء القبض على مسجل خطر ارتكب الجريمة واستولى على 4 تماثيل نحاسية جوائز حصل عليها الفنان

لجأت سيدة الى قسم شرطة المنيرة الغربية لانقاذها من بطش زوجها بعدما انهال عليها بالضرب مدعيا سوء سلوكها.