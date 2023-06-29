نشرة الحوادث.. كواليس سرقة فنان شهير وغموض جريمة العيد في الطالبية وحيلة سيدة للهرب من قسوة زوجها

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير الهامة كان ابرزها سرقة مكتب الفنان عمرو محمود ياسين والعثور على جثة مسن بمنطقة الطالبية ومحاولة سيدة الهرب من بطش زوجها بها بمحضر شرطة.
معتاد إجرام السبب | مفاجأة صادمة في سرقة عمرو محمود ياسين
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مكتب الفنان السيناريست عمرو محمود ياسين في منطقة العجوزة حيث تبين ان مسجل خطر وراء ارتكاب الجريمة حيث اعتاد سرقة المنازل.
جريمة أول يوم العيد.. تشكيل فريق أمني لحل لغز مقتل مسن بالطالبية
في الوقت الذي تركه ابنائه للسفر الى محافظة الدقهلية لمشاركة العائلة الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك وقعت الكارثة حيث عثروا على والدهم مقتولا داخل شقته بمنطقة الطالبية
تصوير مناطق صحراوية .. القبض على أجنبي يحوز طائرة درون في الواحات
ألقت قوات الشرطة القبض على طالب وآخر صيني بتهمة تصوير مناطق صحراوية باستخدام طائرة دون طيار.
رماهم في القمامة .. تفاصيل جديدة بشأن سرقة عمرو ياسين
كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في سرقة مكتب الفنان السيناريست عمرو محمود ياسين في منطقة العجوزة بعد إلقاء القبض على مسجل خطر ارتكب الجريمة واستولى على 4 تماثيل نحاسية جوائز حصل عليها الفنان
عملت في جوزها محضر لـ سبب صادم بـ إمبابة
لجأت سيدة الى قسم شرطة المنيرة الغربية لانقاذها من بطش زوجها بعدما انهال عليها بالضرب مدعيا سوء سلوكها.