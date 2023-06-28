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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عملت في جوزها محضر لـ سبب صادم بـ إمبابة

صدى البلد

لجأت سيدة الى قسم شرطة المنيرة الغربية لانقاذها من بطش زوجها بعدما انهال عليها بالضرب مدعيا سوء سلوكها. 

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى إمبابة العام سيدة مصابة بكدمات بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر ادعاء ضرب.

وجه العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة بسرعة الانتقال إلى المستشفى وسماع أقوال المصابة للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وضبط الجاني.

أمام الرائد أحمد عصام عبد الباقي رئيس مباحث المنيرة الغربية اتهمت "منة.م." 19 سنة زوجها "عرفي" يدعى "زكريا 19 سنة" عامل بضربها بسلك نحاس؛ لشكه في سلوكها.

بتقنين الإجراءات تمكنت مباحث المنيرة من ضبط المشكو في حقه وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

بيضربني بطش زوجها قسم شرطة المنيرة الغربية المنيرة الغربية النجدة

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