جريمة أول يوم العيد.. تشكيل فريق أمني لحل لغز مقتل مسن بالطالبية

في الوقت الذي تركه ابنائه للسفر الى محافظة الدقهلية لمشاركة العائلة الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك وقعت الكارثة حيث عثروا على والدهم مقتولا داخل شقته بمنطقة الطالبية

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باكتشاف شخص لجثة أبيه مسجاة على الأرض بصالة منزلهم.

واستمع العقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية إلى أقوال الابن الذي أكد أن أخته اتصلت بالأب دون إجابة فهرعا للاطمئنان عليه -عائدين من مسقط رأسهما بمحافظة الدقهلية- فوجداه جثة هامدة.

وتبين من معاينة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية أن الجثة لشخص يدعى "عمرو" يبلغ من العمر 65 سنة، بها جروح بالساقين وتبين من فحص مسرح الجريمة اختفاء حافظة نقوده وهاتفه ما يشير إلى أن السرقة وراء ارتكاب الجريمة.

وشكل اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لرصد حركة الدخول والخروج بالعقار محل الواقعة وآخر المترددين على الضحية والوقوف على وجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة للتشريح وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم.