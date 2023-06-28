معتاد إجرام السبب | مفاجأة صادمة في سرقة عمرو محمود ياسين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مكتب الفنان السيناريست عمرو محمود ياسين في منطقة العجوزة حيث تبين ان مسجل خطر وراء ارتكاب الجريمة حيث اعتاد سرقة المنازل.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة اخطارا من مأمور قسم شرطة العجوزة بتلقيه بلاغ من "عمرو محمود ياسين" باكتشافه سرقة بعض محتويات مكتبه بالطابق الأرضي.

شكل العميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال فريق بحث بقيادة العقيد مصطفى خليل بالتنسيق مع قطاع الأمن العام؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط الجاني.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة توصلت إلى أن مسجلا خطرًا له معلومات جنائية "تخصص سرقة مساكن" وراء ارتكاب الواقعة بتسلقه سور العقار الخلفي.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد فاروق ومصطفى عرفة معاوني مباحث العجوزة من ضبط المتهم "بشار.أ." 20 سنة، وأرشد عن المسروقات 4 جوائز فنية "تماثيل نحاس" وجهاز تدخين "سيجارة الإيكوس".

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.