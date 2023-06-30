نشرة المرأة والصحة.. سعر قميص عمرو دياب.. نصائح لتخزين لحوم الأضحية لفترة طويلة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

الكبد هو أكبر عضو داخلي، ولكن حتى فوات الأوان ، كثيرًا ما يهمل الأفراد مشاكله، قد يبدأ الكبد في العمل لعدة أسباب ، بما في ذلك السمنة وتناول الكحول والالتهابات والأدوية والمواد الكيميائية. يمكن الكشف عن مشاكل الكبد بعدة طرق ، بما في ذلك اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) وانزعاج المعدة والتورم. ومع ذلك ، فإن العلامة الأقل وضوحًا هي التغيير في طريقة المشي، عندما يكون التركيز في أفضل حالاته ، يمكن تحديد الكبد الدهني.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنان عمرو دياب، بعد ظهوره في أحد إعلانات إحدى شركات الاتصالات أول أيام عيد الأضحى.



سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة.. رقم خرافي

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



احذر.. هذه الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ الخرف

الخرف ليس مرضًا محددًا ، ولكنه مجموعة من الحالات التي تتميز بضعف وظيفتين على الأقل في الدماغ ، مثل فقدان الذاكرة والحكم. ومع ذلك ، عندما يفكر الأشخاص في الخرف ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الشخص الذي يعاني من فقدان الذاكرة والارتباك، في حين أن هذه الأعراض شائعة للخرف ومرض الزهايمر (الشكل الأكثر شيوعًا للخرف) ، إلا أن هناك أيضًا بعض العلامات المبكرة والدقيقة التي غالبًا ما يتم تجاهلها ، مما يؤدي إلى التشخيص المتأخر والتأخير في الرعاية.

يحتار الكثير من الأشخاص في كيفية تخزين لحوم الأضحية لأطول وقت ممكن في الفريزر حتى تظل طازجة ولا تفسد من طريقة التخزين الخاطئة.