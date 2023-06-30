برلماني: ثورة 30 يونيو بداية حقيقية لتأسيس جمهورية جديدة

أكد النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب ، أن ثورة 30 يونيو بداية الجمهورية الجديدة، تلك الثورة التي قضت على أحلام وآمال الجماعات الإرهابية والفاشية الدينية، إلا انها كانت أيضا بداية حقيقية لتأسيس جمهورية جديدة يحلم بها الجميع.

وأوضح " يحيي " لـ " صدى البلد " أن التحرك لثورة 30 يونيو، جاء بعدما انكشف كذب وتضليل جماعة الإخوان الإرهابية ، وتحركها لتحقيق مصالحها فقط، ونكص عهودها ومحاولة الاستئثار بالسلطة، وبعد ذلك يتخلصون من الجميع وكانوا يخططون لحكم مصر للأبد .

لايفوتك ||



وأشار عضو البرلمان ، إلى أن ثورة 30 يونيو نجحت في وضع خارطة المستقبل والتأسيس لبناء جمهورية جديدة ، لافتا إلى أن مصر بجميع أطيافها سارت على خطاها والتزمت بجميع مراحلها ، ليقر الشعب المصري دستوره الجديد وذلك بعد استفتاء شعبي أُجرى في يناير 2014 ، وانتهي بموافقة 98.1% من الناخبين على الدستور الجديد الذي يعد انجازا كبيرا في تعزيز الحقوق والحريات ، وبه تكون مصر قد أسست لشرعية دستورية وسياسية جديدة .

وعن مكاسب الثورة ، أفاد " يحيي " أن ثورة 30 يونيو حافظت على هوية مصر من التشويه و التغيير، وهذا أعظم المكاسب التى نجحت الثورة في تحقيقها .

