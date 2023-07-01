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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تكشف عن شروط الالتحاق بمدارس التمريض .. تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط وقواعد الإلتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، للعام الدراسي  2023-2024 مع الالتزام بقواعد التنسيق بأن يتم القبول للمجموع الأعلى، على أن يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن شروط وقواعد القبول للدراسة بالمدراس الثانوية الفنية للتمريض تضمنت الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها فى نفس العام مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة، حيث تتم إجراءات التنسيق والقبول بكل مركز إداري على حدة، وذلك حرصاً على توطين كل طالب بمحافظته ولا يقبل طلاب من خارج المحافظة، مع عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة والتي لا تزيد فى الفصل الواحد (25 إلى 30) طالبا.

الصحة تكشف عن شروط الالتحاق بمدارس التمريض .. تفاصيل

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وأضاف «عبدالغفار» أن شروط الالتحاق تتضمن تفرغ الطالب للدراسة، بموجب إقرار منه بذلك مصدق عليه من ولي أمره، كما يشترط اجتياز عدد من الاختبارات التي تشمل مستوى اللغة العربية، والإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الألى، لافتاً أن  درجات القبول لا تقل عن 70% لكل مادة منهم، بالإضافة إلى اجتياز كشف الهيئة (الاختبار النفسي، قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل ، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، التناسق بين الوزن والطول).

الكشف الطبي للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض

وأشارت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الكشف الطبي للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض الثانوية الفنية يكون من خلال القومسيون الطبي بكل محافظة، ويتضمن كشف نظر، وباطني، واختبار مخدرات، حيث يتم توقيع الكشف الطبي للطلاب المقبولين فقط، على ألا يعتبر الطالب مقبولاً إلا بعد انتهاء إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، بعدها يقدم الطالب الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده مديرية الصحة التابع لها.

ونوهت «خير الله» إلى أنه من المقرر فتح باب التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض في الرابع من شهر يوليو الجاري، بإدارات التدريب في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

الصحة الثانوية للمجموع الأعلى اللغة الإنجليزية ثانية شروط

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