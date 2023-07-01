النادي يحتفل بـ ذكرى ثورة 30 يونيو

قامت إدارة نادي النادي فرع ٦ أكتوبر، مساء أمس الجمعة، بتنظيم إحتفالية فنية كبيرة، بمناسبة عيد الاضحى وتزامنا مع ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، والتي تضمنت عدداً من الفقرات المتنوعة، بحضور المطرب أدهم سليمان والمطربة آية عقيل.

شهد الحفل حضور خالد خلاف عضو مجلس الأمناء والدكتور عبداللطيف صبحي عضو مجلس الأمناء وأحمد عادل المدير التنفيذي وعددا من الشخصيات الرياضية والصحفية.

شمل الحفل عدة فقرات منها: عرض "الفاير ورك وفقرة عزف الكامنجا للفنان بيشوي والساكس فون للفنانة مارينا، بالإضافة إلي الفقرات الغنائية للمطربة آية عقيل والمطرب أدهم سليمان حيث قدم خلال الحفل باقة مميزة من ألمع أغانيه التي تنوعت ما بين القديم والحديث والتي لاقت إعجابا كبيرا من قبل الحضور ومن أبرز هذه الأغنيات أغنية يا سمرا.