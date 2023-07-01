وزير الأوقاف يتفقد مجزر البساتين استعدادًا لبدء توزيع لحوم أضاحي الأوقاف الاثنين

يتفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مجزر البساتين يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023م الساعة 10.30 صباحًا ويعلن عن انطلاق توزيع لحوم أضاحي الأوقاف لعام 1444هـ.



وكان قد التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قيادات الدعوة بمديريات الإسكندرية والبحيرة ومطروح اليوم السبت بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بنى سويف.

والشيخ حسن محمد عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، والشيخ محمد رجب عبده خليفة وكيل مديرية أوقاف البحيرة، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة بأوقاف الاسكندرية، والشيخ وسام علي مدير المتابعة بأوقاف ‏الإسكندرية، والشيخ ماهر ‏إبراهيم عبد الجواد مدير إدارة شئون الإدارات بأوقاف ‏الإسكندرية، والشيخ حامد خليفة عيسوي مدير الدعوة بأوقاف البحيرة، والشيخ محمد جمعة عبد الفتاح مسئول الدعوة الإلكترونية بأوقاف البحيرة، والشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة بأوقاف مطروح، والشيخ سامي سالم محمد عبيد مسئول الدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف مطروح.

وفي كلمته رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور جميعًا، سائلًا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم صالح الأعمال، مشيدًا بما بذلوه من جهد في ضبط أداء صلاة العيد وحسن تنظيمها وهو ما أشاد به القاصي والداني، وبما بذلوه من جهد في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لهذا العام كان له أكبر الأثر في ختام العام المالي للأوقاف بأرقام قياسية في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام فلأول مرة تبلغ حصيلة تبرعات صكوك الأضاحي والإطعام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف أكثر من ٢٥٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى انطلاق عملية التوزيع الاثنين القادم بإذن الله تعالى وذلك في إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة.

وأوضح أن هذا العمل يدفع إلى المزيد من الجهد وإلى استقبال العام المالي الجديد بمزيد من العزم على بذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن، موجهًا الشكر لمن أولونا ثقتهم من أبناء هذا الشعب المصري العظيم، شكرًا لكل من أسهم في هذا المشروع بجهد أو مال أو دعم مادي أو معنوي.