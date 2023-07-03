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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غرفة العمليات: ارتياح بين طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية في الفيزياء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد اليوم الاثنين، عصام القاضي - مدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد الشيخ محمود أبو العيون بنين والتي تضم بنين ابو العيون، وبنين أبوقير، حيث شهدت اللجان ارتياحا بين الطلاب عن امتحان الفيزياء. 

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبا وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

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الثانوية الازهرية القسم العلمي امتحان الفيزياء شهادة الثانوية الأزهرية غرفة العمليات المركزية

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