طريقة عمل الفول النابت

الفول النابت هو بروتين نباتي شهي ومفيد للجسم، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل.

وفيما يلي، الخطوات الأساسية لتحضير الفول النابت، للشيف سلمى الحافظ :

مكونات عمل الفول النابت

1 كوب من الفول النابت

ماء حسب الحاجة

1/2 ملعقة صغيرة من الملح



الخطوات لعمل الفول النابت

يتم غسل الفول النابت جيداً تحت الماء الجاري.

يتم وضع الفول النابت في وعاء ويُغمَر بالماء.

يتم ترك الفول النابت في الماء لمدة تتراوح بين 8-12 ساعة، ويفضل تركه في الثلاجة لتجنب تلفه.

يتم صف الفول النابت واستبدال الماء بماء نظيف.

يتم وضع الفول النابت في قدر ويُضاف الملح.

يتم إضافة الماء حتى يغطي الفول النابت بشكل كامل.

يتم وضع القدر على نار متوسطة حتى يغلي الماء.

يتم تخفيف النار وترك الفول النابت يغلي لمدة 20-30 دقيقة، أو حتى يصبح طرياً وسهل الهضم.

يتم صف الفول النابت وتركه جانباً ليبرد قليلاً.

يمكن تقديم الفول النابت وهو ساخن، أو يمكن حفظه في الثلاجة للاستمتاع به لاحقاً.

يمكن تناول الفول النابت كوجبة خفيفة أو كوصفة جانبية، ويمكن إضافة بعض النكهات المفضلة لتحسين الطعم، مثل عصير الليمون، الزعتر، الكمون، أو الثوم.