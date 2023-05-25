ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

يعتبر طبق الفول بالبصل الأخضر وجبة الافطار لأغلب المصريين، فالجميع يعشق تناولها ويفضلها بالرغم من أن الأغلبية لا يعرفن فوائد تناول الفول بالبصل .

فى اطار هذا كشف موقع "food.ndtv" عن 5 فوائد مذهلة للبصل الأخضر التي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض .

فوائد تناول البصل صباحا

البصل

فوائد تناول البصل صباحا، متعددة وكثيرة حيث أن البصل ضمن الخضروات التى تحتوى على العديد من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم كما أنه يحتوى على معادن تعزز من الصحة وغيرها من الفوائد التى تشمل مايلي:-

1- يساعد على تقليل الألم بعد لدغة النحل، فعندما تلدغك نحلة ضع بصلًا طازجًا على المنطقة المصابة لتخفيف الألم.

2- يخفض الكولسترول السيئ، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت في جامعة هونغ كونغ الصينية أن البصل (وخاصة البصل الأحمر) يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ.

3- يزيد امداداتك من الجلوتاثيون الذي يعد أحد أهم مضادات الأكسدة، حيث تنتج أجسامنا أكثر منه بتناول الكثير من البصل والخضروات الأخرى، مثل القرنبيط والقرنبيط. يمكن لمضادات الأكسدة أن تتجنب السرطان وأمراض القلب وحتى مرض الزهايمر.

4- يعمل البصل على توقف نزلات البرد حيث يمثل البصل أفضل طريقة لوقف الإصابة بالتهاب البرد.

5- يساعد البصل فى الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

6- يزيل بقع الجلد الداكنة من خلال خلط عصير البصل بكمية متساوية من خل التفاح يمكن أن يزيل البقع الداكنة على الجلد، عندما يطبق مرتين في اليوم.

7- يعد البصل من الخضروات الغنية بالكيرسيتين والذى يعد ضروري للمساعدة في تجنب أو علاج الحالات الصحية المزعجة مثل جلطات الدم، والتهاب شعبي، والحمى، وداء السكري، والربو.

8- البصل يعمل على إزالة السموم حيث يحتوي البصل على الكثير من هذه الأحماض الأمينية، لذلك فإن البصل وسيلة ممتازة لإزالة السموم.

9- يساعد على الحفاظ على صحة الدماغ، حيث تشير الدراسات إلى أن استهلاك البصل يمكن أن يساعد الحفاظ على صحة المخ، كما أن البصل يحتوي على ثاني كبريتيد الأليل "زيت البصل" حيث يعمل هذا الزيت بطريقة تشبه الطريقة التي يساعد بها الأنسولين في توازن مستويات السكر في الدم.

فوائد عديدة لتناول الفول

الفول

فوائد عديدة لتناول الفول لصحتك ورشاقتك فهو له العديد من الفوائد لصحتك ورشاقتك فهو غني بالفيتامينات والألياف والأملاح المعدنية مثل الحديد والفسفور.

يقول الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية العلاجية والسمنة ان للفول تاثير غير مباشر فى علاج الاكتئاب و القلق و الحزن

وعن الفوائد الاخرى للفول مقاومته لمرض باركنسون ( الشلل الرعاش ) كما انه يساهم ايضا في انقاص الوزن لغناه بالبروتينات والالياف التى تعطى شعور بالشبع و الامتلاء لعدة ساعات.

و يحتوى الفول على الكالسيوم والفوسفور اللازمين لبناء العظام والأسنان كما انه غنى بالبوتاسيوم والزنك الذي تحتاجه العضلات للجلد و الشعر.

ولغنى الفول بالحديد فهو علاج فعال لفقر الدم كما انه مفيد جدا للحوامل وللفول فوائد جيدة فى تعزيز صحة القلب وزيادة معدل الكوليسترول الجيد في الدم والحفاظ على مستوى السكر فيه، كما يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويفضل إضافة بعض. الخضراوات لزيادة القيمة الغذائية للفول، مثل الطماطم والفلفل .