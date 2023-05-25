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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل 10 أطعمة لحماية العين وتقوية البصر

عشرة أطعمة تحافظ
عشرة أطعمة تحافظ على نظافة عدسة العين

بسبب نمط الحياة غير المجدي والكمبيوتر المحمول و المحمول، يزداد الضغط على العينين، بسبب ذلك يمكن أن يكون هناك مشاكل مثل العيون الدامعة ، ضعف الرؤية.

ويستخدم الأشخاص قطرات العين لتقليل ضغط العين، ولكن من خلال تضمين 10 أطعمة في النظام الغذائي ، لن تضطر أبدًا إلى استخدام قطرات العين هذه.

 

و قدم أخصائي التغذية Manpreet معلومات حول الأطعمة المفيدة للعيون وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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البرتقال واللوز

البرتقال واللوز

أخبر اختصاصي التغذية مانبريت أن اللوز مفيد جدًا للعيون. ويجب تناول 5 حبات من اللوز المنقوع كل صباح على معدة فارغة.

و تحتوي على فيتامين هـ وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتزيد من الضوء. 

وفي الوقت نفسه ، فإن تناول برتقالة واحدة يوميًا يوفر أيضًا فيتامين سي ، الذي يحافظ على صحة الأوعية الدموية بالقرب من العين.

البطاطا الحلوة والجزر

البطاطا الحلوة والجزر

 اصنع وتناول تشات البطاطا الحلوة كل مساء ، فهي تحتوي على بيتا كاروتين الذي يحارب جفاف العين والعمى.

و يجب أن يؤكل الجزر لعيون صحية. يحتوي على لوتين وبيتا كاروتين ، مما يحمي العينين من التلف. يمكنك شرب عصير الجزر في المساء.

بذور عباد الشمس و الحلبة

بذور عباد الشمس و الحلبة

تناول 1 ملعقة صغيرة من بذور عباد الشمس في سلطة أو فواكه أو عصير. يحتوي على فيتامين إي الذي لا يسمح للضوء بالضعف حتى في سن الشيخوخة. أيضا ، اشرب ماء الحلبة كل صباح. مما لا يسمح لعدسة العين بالتدهور.

السبانخ والشمندر

السبانخ والشمندر

 إن تضمين السبانخ في الطعام يوفر الزياكسانثين ، الذي يمنع إضعاف الضوء بسبب التقدم في السن. بالإضافة إلى ذلك ، فإن شرب جذر الشمندر قبل الإفطار سيوفر اللوتين ، مما يزيد من الدورة الدموية.

البازلاء والفول السوداني

البازلاء والفول السوداني

البازلاء تحمي العيون من الأمراض وإعتام عدسة العين والفول السوداني يحتوي أيضا على فيتامين E الذي يحافظ على صحة العين.

أحماض أوميغا 3 الدهنية أحماض أوميغا 3 ارتداء النظارات البطاطا الحلوة الأوعية الدموية النظام الغذائ النظام الغذائي بذور عباد الشمس أوميغا 3 الدهنية صحة الأوعية الدموية ضعف الرؤية لأوعية الدموية فيتامين سي فيتامين ه ملعقة صغيرة نظام الغذاء ​​​​​​​health

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