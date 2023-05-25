أفضل 10 أطعمة لحماية العين وتقوية البصر

بسبب نمط الحياة غير المجدي والكمبيوتر المحمول و المحمول، يزداد الضغط على العينين، بسبب ذلك يمكن أن يكون هناك مشاكل مثل العيون الدامعة ، ضعف الرؤية.

ويستخدم الأشخاص قطرات العين لتقليل ضغط العين، ولكن من خلال تضمين 10 أطعمة في النظام الغذائي ، لن تضطر أبدًا إلى استخدام قطرات العين هذه.

و قدم أخصائي التغذية Manpreet معلومات حول الأطعمة المفيدة للعيون وفقا لما نشره موقع هيلثي .

البرتقال واللوز

أخبر اختصاصي التغذية مانبريت أن اللوز مفيد جدًا للعيون. ويجب تناول 5 حبات من اللوز المنقوع كل صباح على معدة فارغة.

و تحتوي على فيتامين هـ وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتزيد من الضوء.

وفي الوقت نفسه ، فإن تناول برتقالة واحدة يوميًا يوفر أيضًا فيتامين سي ، الذي يحافظ على صحة الأوعية الدموية بالقرب من العين.

البطاطا الحلوة والجزر

اصنع وتناول تشات البطاطا الحلوة كل مساء ، فهي تحتوي على بيتا كاروتين الذي يحارب جفاف العين والعمى.

و يجب أن يؤكل الجزر لعيون صحية. يحتوي على لوتين وبيتا كاروتين ، مما يحمي العينين من التلف. يمكنك شرب عصير الجزر في المساء.

بذور عباد الشمس و الحلبة

تناول 1 ملعقة صغيرة من بذور عباد الشمس في سلطة أو فواكه أو عصير. يحتوي على فيتامين إي الذي لا يسمح للضوء بالضعف حتى في سن الشيخوخة. أيضا ، اشرب ماء الحلبة كل صباح. مما لا يسمح لعدسة العين بالتدهور.

السبانخ والشمندر

إن تضمين السبانخ في الطعام يوفر الزياكسانثين ، الذي يمنع إضعاف الضوء بسبب التقدم في السن. بالإضافة إلى ذلك ، فإن شرب جذر الشمندر قبل الإفطار سيوفر اللوتين ، مما يزيد من الدورة الدموية.

البازلاء والفول السوداني

البازلاء تحمي العيون من الأمراض وإعتام عدسة العين والفول السوداني يحتوي أيضا على فيتامين E الذي يحافظ على صحة العين.