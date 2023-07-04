بدون معاناة .. كيف تقللي من تناول السكر فى الطعام ؟

نمط حياة صحي ومتوازن

يحاول الكثير من الأشخاص الحد من تناول السكر في الطعام بسبب تأثيره الضار على الصحة، ولكن قد يكون من الصعب الابتعاد عن السكر بشكل كامل.

دون معاناة .. كيف تقللي من تناول السكر فى الطعام ؟

قدم الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج لمحاربة السمنة، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تقليل تناول السكر دون معاناة:

تناول الفواكه: قم بتناول الفواكه الطازجة بدلاً من الحلويات، وحاول تجنب الفواكه المعلبة التي قد تحتوي على سكر مضاف.

استخدام التوابل: استخدم التوابل والنكهات الطبيعية مثل القرفة والفانيليا لإضافة نكهة حلوة للأطعمة بدلاً من استخدام السكر.

تجنب المشروبات الغازية: تجنب تناول المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة بالسكر، واستبدلها بالماء أو الشاي الأخضر الطبيعي.

الاعتماد على النشويات الصحية: تناول النشويات الصحية مثل الحبوب الكاملة والأرز البني، وتجنب الخبز الأبيض والأطعمة المصنعة التي تحتوي على سكر مضاف.

الإقلال من الحلويات: حاول تقليل كمية الحلويات التي تتناولها بشكل تدريجي، واستبدلها بالفواكه الطازجة.

الاعتماد على البروتين: تناول البروتين في كل وجبة، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات، يساعد في تحسين الشعور بالشبع والحد من الرغبة في تناول الحلويات.

تجنب تناول الأطعمة المصنعة: تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على سكر مضاف، وحاول الطهي في المنزل بنفسك باستخدام المكونات الطبيعية.

الإكثار من تناول الألياف: تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، يساعد في تحسين الشعور بالشبع والحد من الرغبة في تناول الحلويات.

وتذكر، يمكن تقليل تناول السكر بشكل تدريجي، وهذا سيساعد على الانتقال إلى نمط حياة صحي ومتوازن.