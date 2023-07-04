من الصعب التعرف على ما إذا كان شخصًا ما معجبًا بك أم لا، لأنه قد يكون هناك خجل أو عدم توضيح.

علامات تخبرك أن هذا الشخص معجب بك

كشف خبير العلاقات الأسرية أحمد رمضان ، من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، عن بعض الإشارات التي يمكن أن تشير إلى أن شخصًا ما معجب بك، وهي:

1. يبحث عن الفرص للتحدث معك ويقضي وقتاً أطول معك.

2. يضحك على نكاتك حتى لو لم تكن مضحكة بالفعل.

3. يراقبك بشكل مستمر ويحاول الإشارة إليك بطرق غير مباشرة، مثل التحدث عن أشياء يعتقد أنها ستثير اهتمامك.

4. يهتم بما تفعله وما تحبه، ويحاول الانضمام إليك في الأنشطة التي تحبها.

5. يقدم لك العناية والاهتمام الخاص، مثل حمل حقيبتك أو فتح الباب بالنسبة لك.

6. يحرص على الظهور بأفضل صورة له بجوارك ويحاول الإبقاء على اتصال بك.

7. يتذكر التفاصيل الصغيرة عنك ويحاول الاهتمام بها.

8. يشير بشكل غير مباشر إلى أنه يريد القيام بأنشطة معك في المستقبل.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه الإشارات ليست دائمًا مؤشرًا على أن الشخص معجب بك بالتأكيد، لذلك يجب الحرص على عدم اتخاذ أي تصرفات قررية قبل التأكد من مشاعر الشخص الآخر.