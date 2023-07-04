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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير من قبل العلماء.. اكتشاف خطر جديد للسجائر الإلكترونية

تحذير من قبل العلماء..
تحذير من قبل العلماء.. اكتشاف خطر جديد للسجائر الإلكترونية

أكدت بعض الدراسات الحديثة وجود بعض المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدام السجائر الإلكترونية، ومن بين هذه المخاطر:

1. الإدمان: يمكن أن تسبب السجائر الإلكترونية الإدمان على النيكوتين، ما يجعل من الصعب الإقلاع عنها.

2. التأثير السلبي على الصحة الرئوية: يمكن أن تسبب السجائر الإلكترونية تلفًا في الرئة وتسبب مشاكل صحية مثل التهاب الرئة والتهاب القصبات الهوائية.

3. التأثير السلبي على القلب: يمكن أن تؤدي السجائر الإلكترونية إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

4. المواد الكيميائية الضارة: تحتوي السجائر الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل النيكوتين والأسيتالديهايد والفورمالديهايد والمعادن الثقيلة.

وبشكل عام، فإن السجائر الإلكترونية ليست بديلاً آمنًا للتدخين التقليدي، وعلى الرغم من أنها قد تكون أفضل بعض الشيء، إلا أنها ما زالت تحمل مخاطر صحية، لذلك، ينصح بإيقاف استخدام السجائر الإلكترونية والتحول إلى الإقلاع عن التدخين بشكل كامل.

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أضرار "الفيب" السجائر الإلكترونية 

من جانبه، قال الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن السجائر الإلكترونية ليست خالية من المخاطر، ويمكن أن تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية السلبية على الصحة، ومن بين هذه الآثار:

التعرض للنيكوتين: تحتوي السجائر الإلكترونية على النيكوتين، وهو مادة مسببة للإدمان، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والتهابات الجهاز التنفسي.

التعرض للمواد الكيميائية الضارة: قد تحتوي السجائر الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة، مثل الفورمالديهايد والأسيتالديهايد والمعادن الثقيلة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مثل التهاب الرئة والتهاب الجهاز التنفسي والأمراض المزمنة.

التعرض للحرارة: يمكن أن تؤدي السجائر الإلكترونية إلى التعرض للحرارة العالية، مما يمكن أن يؤدي إلى إصابات في الفم والحنجرة والأسنان.

الآثار النفسية: يمكن أن تؤدي السجائر الإلكترونية إلى زيادة الإدمان على النيكوتين وتأثيرها على الحالة المزاجية والنفسية للشخص.

وبشكل عام، فإن السجائر الإلكترونية ليست بديلاً آمناً للسجائر التقليدية، وتحتوي على مواد كيميائية ضارة والتي قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. 

لذلك، يجب تجنب استخدامها إذا كان بإمكان الشخص الإقلاع عن التدخين بشكل عام، وفي حالة استخدامها، يجب الحرص على استخدامها بحذر وفقاً للتعليمات الموجودة على العبوة.

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