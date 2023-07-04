ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات اليوم بعد انتهاء إجازة العيد

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، أول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما حقت أفضل أداء عربيًا خلال النصف الأول من 2023.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 17695 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3269 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 21464 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7394 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 3559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 5273 نقطة.