بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها، بعض الصور والفيديوهات الجديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأورنج وهو ما كشف عن جمالها الطبيعى.

واعتمدت ياسمين عبدالعزيز ، على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتركت شعرها منسدلا.

وتتميز ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين عبد العزيز ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

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