تؤثر على المفاصل وتصيب بالحمى الروماتيزمية.. كوارث صحية تسببها عدم استئصال اللوزتين

الكثير من الأطفال واحيانا الكبار يشتكون من التهاب الحلق وآلام اللوزتين ، وقد لا يقتصر الأمر علي مجرد التهاب ولكن قد يحمل عدوى بكتيرية تستدعي في بعض الأحيان لعملية استصال للوزتين عند تكرار الشكوى.

ولكن الكثير من الناس يرفضون الخضوع للعملية لازالة اللوزتين ، ولكن هذا الأمر خطير جدا وقد يعرض الطفل لعدد من المخاطر الصحية الصعبة.

ونستعرض في هذا التقرير مخاطر واضرار عدم استئصال اللوزتين اذا استدعي الامر ذلك والامراض التي تسببها وفقا لموقع MedlinePlus

مخاطر عدم استئصال اللوزتين

- الإصابة بالميكروب السبحي الذي ينشأ بالوزتين وينمو ويتطور في باقي الجسم ويؤثر على أعضاء مختلفة بالجسم.

- زيادة سرعة الترسيب بالدم مما يؤثر على المفاصل والعظام ويؤدي إلى التهابها.

- الإصابة بالحمى الروماتيزمية.

- حدوث خلل بالكلى وتعرضها للفشل الكلوي.

- قد يتأثر القلب نتيجة الإصابة بحمى روماتيزمية شديدة قد تؤثر على عضلات القلب وتحدث خلل في سرعة الضربات.

⁃ تضخم لوزات البلعوم يؤدي إلى انسداد مدخل الأذن الوسطى التي تتم تهويتها عبر البلعوم، ما يؤدي إلى التهابها.

⁃ استقرار البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض بها إذ تصبح اللوزتان قاذفات حقيقية للجراثيم في الجسم كله.

⁃ تتسبب في نقل الفيروسات والبكتيريا إلى القلب أو الرئتين أو الكليتين

⁃ تصبح مصدر خطر على أعضاء الجسم جميعها

⁃ يجب استشارة الطبيب المختص المتابع لحالة الطفل لتقيم وضعه وحالته الصحية وأهمية إجراء العملية وعدد المرات التي أصيب فيها بعدوى صديدية والقيام بعدد من الفحوصات المهمة.

⁃ يوصى بأن تكون العملية بمثابة الحل النهائي وليست إجراء أولياً، أو أن تجرى في حالة الإصابة بعدوى بكتيرية تسبب تراكم الصديد خلف اللوزتين ولا تستجيب للعلاج.