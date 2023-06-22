استخدام زيت اللوز الحلو..هاني الناظر يقدم نصائح هامة للمحافظة على الشعر بالمصايف|فيديو

قدم الدكتور هاني الناظر إستشاري الأمراض الجلدية، عدة نصائح للمحافظة على الشعر خلال الصيف، منها:عدم تعرض الشعر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، و إستخدام زيت اللوز الحلو كدهان للشعر قبل نزول البحر و حمامات السباحة ، لأنه يغلف الشعر و يحميه من التقصف و الجفاف بسبب المياه.

هاني الناظر: يجب غسل الشعر بعد الخروج من حمامات السباحة و البحر مباشرةً

وأضاف هاني الناظر خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، أنه يجب غسل الشعر بعد الخروج من حمامات السباحة و البحر مباشرةً، مؤكداً أنه يجب شرب كميات مياه كبيره للحفاظ على البشرة و الشعر.

هاني الناظر:عدم شرب المياه بكميات كافيه يسبب جفاف الجلد وكسر الأظافر



وتابع هاني الناظر:"أن عدم شرب المياه بكميات كافيه يسبب جفاف الجلد، و كسر الأظافر،و تساقط الشعر، بالإضافة إلى تكون الجلطات في الدم ، و حصوات في الكلى"



