هاني الناظر: الكريمات الواقية للشمس المصرية مثل مثيلاتها المستوردة|فيديو

أكد الدكتور هاني الناظر إستشاري الأمراض الجلدية، أن الكريمات الواقية للشمس المصرية مثل مثيلاتها المستوردة، ولا يوجد فرق بينهم، مضيفاً أنه لا داعي لدفع مبالغ كبيرة في شراء واقي الشمس المستورد.

هاني الناظر:يجب شراء واقي الشمس المكتوب عليه +50



وأضاف "هاني الناظر" خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، قائلاً:"يجب شراء واقي الشمس المكتوب عليه +50"، كما نصح أصحاب البشرة الدهنية بإستخدام واقي الشمس "الجيل"، و أصحاب البشرة الجافة بإستخدام واقي الشمس " الكريم".

هاني الناظر:لا يجب على أصحاب البشرة الدهنية إستخدام الكريمات المرطبة

وأشارهاني الناظر إلى، أنه لا يجب على أصحاب البشرة الدهنية إستخدام الكريمات المرطبة، لأنها تزيد من حبوب الوجه، و لكن يجب أن يستخدموا غسول لتجفيف البشرة.