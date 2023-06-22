هاني الناظر يحذر من النتائج الكارثية على البشرة باستخدام المكياج خلال المصايف|فيديو

تحدث الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية عن النتائج الكارثية على البشرة من إستخدام المكياج خلال المصايف.

هاني الناظر: المكياج مع أشعة الشمس تسبب تصبغات و بقع للبشرة

وقال " هاني الناظر" خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، إن "المكياج" عبارة عن مركبات كيماوية، و عند وضعها في الشمس، تتفاعل مع أشعة الشمس فوق البنفسيجية، تسبب تصبغات و بقع للبشرة.

هاني الناظر:الوقاية خير من العلاج



وأضاف استشاري الأمراض الجلدية ، أن إستخدام العطور تحت أشعة الشمس، تسبب تصيغات و بقع للجلد، مؤكداً أن أكثر الأوقات التي تؤثر بها أشعة الشمس على البشرة ، هي وقت الظهيرة.

وحذرهاني الناظر إلى، من عدم إزالة المكياج قبل النوم، مؤكداً أن الوقاية خيراً من العلاج.