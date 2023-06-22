هاني الناظر: لا يوجد فرق بين واقي الشمس المصري والمستورد.. وأنصح بزيت اللوز الحلو في المصايف|فيديو

حل الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ضيفاً على فضائية "cbc"، و قدم عدة نصائح للمحافظة على الشعر و البشرة في الصيف، و خاصةً في المصايف، نعرض لكم أبرزها في هذا التقرير:

الكريمات الواقية للشمس المصرية مثل مثيلاتها المستوردة

أكد الدكتور هاني الناظر إستشاري الأمراض الجلدية، أن الكريمات الواقية للشمس المصرية مثل مثيلاتها المستوردة، ولا يوجد فرق بينهم، مضيفاً أنه لا داعي لدفع مبالغ كبيرة في شراء واقي الشمس المستورد.

هاني الناظر:يجب شراء واقي الشمس المكتوب عليه +50



وأضاف " الناظر"، قائلاً:"يجب شراء واقي الشمس المكتوب عليه +50"، كما نصح أصحاب البشرة الدهنية بإستخدام واقي الشمس "الجيل"، و أصحاب البشرة الجافة بإستخدام واقي الشمس " الكريم".

وأشار إلى، أنه لا يجب على أصحاب البشرة الدهنية إستخدام الكريمات المرطبة، لأنها تزيد من حبوب الوجه، و لكن يجب أن يستخدموا غسول لتجفيف البشرة.

حذر من النتائج الكارثية على البشرة باستخدام المكياج خلال المصايف

وقال هاني الناظر ، إن "المكياج" عبارة عن مركبات كيماوية، و عند وضعها في الشمس، تتفاعل مع أشعة الشمس فوق البنفسجية، تسبب تصبغات و بقع للبشرة.

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية ، أن إستخدام العطور تحت أشعة الشمس، تسبب تصبغات و بقع للجلد، مؤكداً أن أكثر الأوقات التي تؤثر بها أشعة الشمس على البشرة ، هي وقت الظهيرة.

وحذر" الناظر" ، من عدم إزالة المكياج قبل النوم، مؤكداً أن الوقاية خيراً من العلاج.

استخدام زيت اللوز الحلو للشعر بالمصايف

قدم الدكتور هاني الناظر إستشاري الأمراض الجلدية، عدة نصائح للمحافظة على الشعر خلال الصيف، منها:عدم تعرض الشعر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، و إستخدام زيت اللوز الحلو كدهان للشعر قبل نزول البحر و حمامات السباحة ، لأنه يغلف الشعر و يحميه من التقصف و الجفاف بسبب المياه.

هاني الناظر: يجب غسل الشعر بعد الخروج من حمامات السباحة و البحر مباشرةً

وأضاف ، أنه يجب غسل الشعر بعد الخروج من حمامات السباحة و البحر مباشرةً، مؤكداً أنه يجب شرب كميات مياه كبيره للحفاظ على البشرة و الشعر.

تابع:"أن عدم شرب المياه بكميات كافيه يسبب جفاف الجلد، و كسر الأظافر،و تساقط الشعر، بالإضافة إلى تكون الجلطات في الدم ، و حصوات في الكلى"