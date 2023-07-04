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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن الحالة الصحية لمصابي حادث الدهس بتل أبيب

صدى البلد

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر طبي في تل أبيب ،اليوم الثلاثاء، أن بعض المصابين في حادث الدهس بتل أبيب حالتهم خطرة.

وأضافت الإذاعة أن أحد المدنيين قام بإطلاق النار على منفذ حادث الدهس في تل أبيب وقتله.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن منفذ حادث الدهس في تل أبيب ربما قام بعمليات طعن، مضيفاً أن منفذ حادث الدهس في تل أبيب فلسطيني من الضفة الغربية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل ،اليوم الثلاثاء ، بأن تل أبيب شهدت عملية دهس وإطلاق نار أسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين في حصيلة أولية.

وذكرت شرطة الأحتلال الإسرائيلية في بيان، أنها تلقت بلاغاً عن مركبة دهست عدداً من المواطنين، في شارع بينحاس روزين بمدينة تل أبيب، مضيفة أنه تم تحديد هوية المنفذ العملية.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن وجود  6 إلى 7 إصابات في مكان الحادث، 3 منهم فاقدون للوعي، وسط سماع أصوات إطلاق نار، قبل أن تشير وسائل إعلام عبرية أخرى إلى ارتفاع العدد إلى 10 مصابين.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، "إن العملية البطولية في تل أبيب، هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين".

وأضاف: "هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين.. نشد على أيدي أبطال شعبنا والمقاتلين في جنين".

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