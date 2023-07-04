دراسة: نوع من التمارين الرياضية تحارب الزهايمر وأمراض الأعصاب

توصل فريق من الباحثين في البرازيل إلى أن أحد التمارين الرياضية التي تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر وتقوي الذاكرة.

ووفقا لموقع “ إندبندنت” توصل الباحثون لهذه النتيجة بعد إجراء دراسة على الفئران، حيث تبين أن تدريب المقاومة المنتظم يمكن أن يساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر بل ومختلف أعراض الحالة العصبية المرتبطة بالتقدم فى العمر.

قال الباحثون، بما في ذلك أعضاء من جامعة ساو باولو الفيدرالية في البرازيل، إنه على الرغم من صعوبة ممارسة المصابين بالفعل بمرض الزهايمر والخرف تمارين يومية طويلة أو تمارين هوائية عالية الكثافة، إن هذه الأنشطة كانت محور أغلب الدراسات العلمية التى استهدفت مرض الزهايمر.

ومن ناحية أخرى فإن تمارين المقاومة أو تمارين القوة التي تسبب تقلص عضلات معينة لها فوائد عديدة مثل تحسين ثبات الوقفة ومنع السقوط واختلال التوزان وتزيد من كتلة العضلات وقوتها وكثافة العظام وتحمى من فقدان العضلات المصاحب للتقدم فى العمر.

ووجدت الدراسة التى نُشرت مؤخرا في مجلة Frontiers in Neuroscience، أن تدريبات المقاومة لها قدرة على حماية الجهاز العصبي والوقاية من الزهايمر وتقليل هرمونات التوتر.