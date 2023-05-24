وجبة فطار تحميك من مرض خطير يهدد حياتك.. احرص عليها

انتشر فى الأونة الأخيرة مرض الزهايمر، ويستمر البحث في الكشف عن طرق جديدة لتقليل الأعراض أو إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالخرف .

وفقا لما نشرة صحيفة إكسبريس البريطانية، ققد يعتقد الطبيب البريطاني مايكل موسلي، أن "الوقاية خير من العلاج" لذلك على الجميع أن يتخذن خطوات يومية للحفاظ على "شكل" الدماغ .

أوضح الطبيب: بعض التفسيرات عن حياتة الخاصة وقال أن والدة الذي توفي عن عمر يناهز 74 عامًا، لديه بالفعل علامات التدهور المعرفي، وهو ما دفعه على مراقبة أبحاث الخرف وبذل قصارى الجهد لتقليل مخاطر الإصابة.

ونصح الطبيب بفعل شيء يفعله يوميًا لدرء حالة تدهور العقل هو "الأفطار المميز المفيد للذاكرة وهو عبارة عن، البيض (المليء بالبروتين) أو سمك .

كشف الدكتور موسلي أن الكثير من الأبحاث توافق على أنك بحاجة إلى المزيد، من نسبة البروتين يوميا أكثر من 45 إلى 55 جرامًا من البروتين يوميًا، فالبروتين يساعد فى الحفاظ على العظم والعضلات مع التقدم فى السن في حالة جيدة".

علاوة على ذلك، قال الطبيب إن تناول المزيد من البروتين قد "يساعد أيضًا في الحماية من مرض الزهايمر ".

وأشار الباحث الرئيسي، الدكتور بينوشا فرناندو إلى أن الدراسات السابقة أظهرت أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين يرتبط بانخفاض ضغط الدم .

ولفت الانتباة إلى عامل الخطر ويعتبر المسوؤل الأول عن مرض الزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية ، هو إرتفاع ضغط الدم والذى يمكن أن يتحكم فيه تناول البروتين فهو يساعد على خفضة بجانب استشارة الطبيب وتناول أنمة غذائية معينة والإتعاد التام عن الأملاح .