بمذاق لذيذ.. طريقة عمل الكرشة بالصلصة والحمص

تعد الكرشة من الأكلات الشعبية المنتشرة فى مصر خاصة فى القري والأحياء الشعبية والقديمة فهى أكلة تراثية قديمة لذا فالكثير من بنات الجيل الحديث لاتعرف كيفية طهيها.

ونعرض لكم طريقة عمل الكرشة بمذاق لذيذ من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير الكرشة

كرشة

حمص مسلوق

عصير طماطم

بصل

فلفل حار

فلفل أخضر

رومي

زيت

بهارات

طريقة عمل الكرشة

* شوحي الكرشة فى طاسة بها زيت مع فص المستكة وورق اللورا والفلفل الأسود على النار

* ضيفي البصل والفلفل الرومى والحار وعصير الطماطم ويترك على النار حتى النضج ثم أضيفي الحمص المسلوق وتقلب وتقدم الكرشة ساخنة.