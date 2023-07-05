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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج للتدريب الصيفي على تكنولوجيا المعلومات لطلاب جامعة العريش

التدريب الصيفي لطلاب
التدريب الصيفي لطلاب جامعة العريش

بدأت جامعة  العريش محافظة شمال سيناء، تنفيذ فعاليات التدريب الصيفى لطلاب جامعة العريش والطلاب قاطنى شمال سيناء  ، فى إطار سعى جامعة العريش لتوفير الأدوات اللازمة لتدريب ورفع مهارات طلاب الجامعة والتوعية بمتطلبات سوق العمل وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور حسن الدمرداش ،رئيس جامعة العريش، إن التدريب  بناء على البروتوكولات التى وقعتها الجامعة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة فى هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات ITIDA والمعهد القومى للاتصالات NTI ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI .

 

الذكاء الاصطناعي:

واشتملت مسارات التدريب الصيفى المقدمة لطلاب الحاسبات والمعلومات ، والهندسة على الشبكات ، وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وانترنت الاشياء ، عن طريق هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات ITIDA و المعهد القومى للاتصالات NTI.

وينتهى التدريب فى هذه المسارات باختبار وشهادة دولية مرتبطة بالشركات العالمية العاملة فى ه‍ذه المجالات.
 يذكر أنه  تم قبول كافة الطلاب المتقدمين لهذه المنح من طلاب الجامعة وقاطنى شمال سيناء لرفع المهارات والخبرات و تهيئة الطلاب و شباب سيناء على متطلبات و احتياجات سوق العمل ، بناءا على البروتوكول الموقع بين الجامعة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

 

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