بنك أفريكسيم: 6 مليارات دولار لدعم 20 شركة مصرية لتنفيذ مشروعات بأفريقيا

قالت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، إن دعم البنك لمصر يشمل قطاعات وصناعات رئيسية تعتبر استراتيجية للحكومة المصرية ومحورية لنمو وتطور الاقتصاد الوطني.

وأضافت خلال مؤتمر الإعلان عن معرض التجارة البينية الأفريقية المقرر له خلال الفترة من 9 الى 15 نوفمبر المقبل،

أن البنك أقام علاقة قوية مع عدد من المؤسسات الرئيسية في مصر مثل البنوك التجارية والقطاع الخاص وسيواصل دعم المشاريع في البلاد ، بما يتماشى مع التفويض التنموي للبنك.

وأوضحت أن ذلك التعاون شمل بعض المنتجات المحددة التي تفيد قطاع الأعمال المصري، تشمل:

أ) مرفق عالمي لأبطال التجارة الأفريقية البينية (Intra-Champs): يدعم المرفق العالمي للشركات الأفريقية متعددة الجنسيات عملياتهم من خلال التمويل ، وتمكين الوصول إلى الأسواق وأشكال أخرى من المساعدة الفنية عبر بلدان متعددة في أفريقيا ، وحتى الآن ، قام البنك بدعم المصريين، حيث حققت العديد من الشركات ما يقرب من 20 شركة الفوز وتنفيذ مشاريع مختلفة في البلدان الأفريقية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6 مليارات دولار ، مضيفة ان حوالي 2 مليار دولار من التمويل الإضافي قيد الإعداد حاليًا.

ب) يقوم البنك أيضًا بتنفيذ الأعمال الهندسية والشراء والبناء بين البلدان الأفريقية عبر مبادرة تعزيز العقود (EPC) لدعم تطوير البنية التحتية التجارية والصناعية التمكينية في جميع أنحاء إفريقيا.

ويقدر السوق السنوي لمشاريع EPC بحوالي 60 مليار دولار وتهيمن عليه كيانات أجنبية مدعومة بالكامل من قبل سياسات الحكومات المحلية والمؤسسات المالية لتمكينها من الفوز بعقود EPC.

ولفتت إلى انه من أجل وضع الشركات الأفريقية على قدم المساواة مع الكيانات الأجنبية ، فإن Afreximbank شرع في تنفيذ مبادرة ‏EPC لدعم المقاولين الأفارقة للفوز وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في جميع أنحاء أفريقيا، ودعم البنك حتى الآن شركات من دول أفريقية مختلفة للفوز بعقود تقدر قيمتها بنحو 12 مليار دولار.

وقالت إن الدعم المقدم يشمل تمويل مقاولي EPC ، والتأمين لتغطية أعمال البناء ، وجميع المخاطر وضمانات أخرى. وفي إطار هذه المبادرة ، قام بنك Afreximbank بدعم خمس شركات إنشاءات مصرية ضخمة في مشاريع مختلفة ، وهي السويدي إلكتريك، والمقاولون العرب ، وأوراسكوم للإنشاءات، حسن علام وسامكريت.

وفي يونيو 2023 ، أطلق Afreximbank "وحدة المناقصات" الجديدة على بوابة التجارة الإفريقية (ATG) التي تربط مقاولي EPC بالمناقصات والعقود. وتوفر المنصة الرقمية قناة مركزية يسهل الوصول إليها لتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة عبر القارة ، ما يؤدي إلى إنشاء شبكات قيمة.

وأعلنت ان Afreximbank سيعقد أول ورشة عمل لبناء القدرات في مصر ، كما ستُعقد ورش عمل أخرى في المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وذلك لمشاركة نتائج مسح EPC الذي تم نشره ولتعزيز القدرة التنافسية، ومشاركة المقاولين الأفارقة في مشاريع البنية التحتية الأفريقية، و سيكون هذا في نوفمبر على هامش المعرض التجاري.

ج) تمويل الاستثمار بين البلدان الأفريقية: وهو يدعم عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة والامتيازات وأنماطا غير حقوق الملكية ، مثل الامتياز والترخيص وما إلى ذلك.

قام البنك بتخليص الكيانات من الأصول المصرفية التي تم تجريدها ولمساندة البنوك الأفريقية للتوسع دوليًا وعالميًا ، وافق البنك على تسهيلات تمويل الاستثمار الإفريقي بقيمة 800 مليون دولار لصالح ثلاثة بنوك مصرية، والتي شملت البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك مصر للقيام باستثمارات في إثيوبيا وكوت ديفوار وكينيا وأوغندا وجنوب السودان.