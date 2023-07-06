أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، و الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 6-7-2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، لينخفص عيار 18 لـ أقل من 2000 جنيه.

سجّل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2541 جنيهًا للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2200 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17600 جنيهًا.