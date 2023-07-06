باريس سان جيرمان يعلن أولى صفقاته الصيفية

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع إنتر ميلان الإيطالي.



وكتب الحساب الرسمي للنادي الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع ميلان سكرينيار لمدة خمسة مواسم قادمة".

وأضاف:" المدافع السلوفاكي يرتبط بذلك مع النادي حتى 30 يونيو 2028.".

إقالة جالتييه وتعيين إنريكي

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان أعلن أمس الأربعاء، إقالة كريستوف جالتييه من تدريب الفريق، بعد موسما واحدا من توليه المهمة.

وعين باريس سان جيرمان الإسباني لويس إنريكي مديرا فنيا لمدة موسمين.

وصرح لويس أنريكي بعد توقيعه العقد:" أتشرف بالانضمام لباريس سان جريمان لعيش تجربة جديدة، مثير جدا لقاء أشخاص جدد والعيش في هذه المدينة وتعلم لغة جديدة وخصوصا تدريب باريس سان جيرمان."