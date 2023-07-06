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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

فنون جميلة أسيوط تنظم معرضين عن أجواء عصر الرقمنة

نائبا رئيس جامعة
نائبا رئيس جامعة أسيوط يفتتحان معرضين فنيين

افتتح الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، معرضين فنيين لاثنين من مدرسي قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عزت عبد المنعم مرغني عميد الكلية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر بطرس نجيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور نخبة من عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، بحضور الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتور منصور المنسي العميد الأسبق لكليتي التربية النوعية، والفنون الجميلة.

وأعرب الدكتور  أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن اعتزازه بالموهوبين من أبناء الجامعة في جميع المجالات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تشجيعهم ودعمهم بشتى الصور، وإقامة المعارض الفنية لهم، ودعم الأنشطة الثقافية والفنية خاصة المرتبطة بالتنمية المستدامة، وذلك تقديراً لدور الفن في الارتقاء بالذوق العام، والنفس البشرية، فصلا عن معالجته لقضايا المجتمع، بطرق محببة للنفس وجذابة لترسخ في الذهن القيم الإنسانية النبيلة، لافتا إلى أن الفن الراقي دوره أكبر من أن يكون للمتعة والترفيه، بل له دور كبير في عملية الإصلاح وتطوير العقل.

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وأشاد نائبا رئيس الجامعة بالمعرضين، وجودة الأعمال الفنية المعروضة، وحسن تعبيرها عن الموضوعات المتناولة، والإبداع الفني الرفيع المستوى، متمنين دوام التوفيق والاستمرار في العطاء الفني للقائمين على المعرضين ولجميع أبناء كلية الفنون الجميلة لما لهم من دور فني مشهود بالجامعة وبالمجتمع بأسره.

 المعرض الأول جاء تحت عنوان "أماكن 1"، بقاعة التصوير بكلية الفنون الجميلة، للدكتورة نجلاء بدوي هارون المدرس بالقسم، التي صرحت بأن المعرض يدور حول الأماكن التي شاهدتها خلال رحلتها من محافظة الأقصر حيث ولدت، إلى محافظة أسيوط حيث تعمل، ويضم 16 لوحة فنية تناولت البيوت القديمة بقرية القرنة بالأقصر، ومناظر النيل الخلابة بالمحافظة، وكذلك رؤيتها الفنية للأشجار والمزارع والمشاتل التابعة لجامعة أسيوط، والمساحات الخضراء الواسعة، والتي شاهدتها كمدرس لمقرر المناظر الخلوية ضمن المقررات الدراسية بالجامعة، مشيرةً إلى أن اللوحات متنوعة الأحجام وتم تنفيذها باستخدام تقنية الباستيل الطباشيري الناعم والباستيل الزيتي على أسطح ورقية ملونة.

 كما شهد اليوم افتتاح معرض ثانٍ جاء بعنوان "Digimaze" أو "المتاهة الرقمية"، بقاعة العرض بالكلية، للدكتور محسن أحمد عبد اللاه المدرس بالقسم، والذي أوضح أن المعرض يدور حول متاهة التكنولوجيا الرقمية والتي يجول الإنسان في غياباتها متصدع الفكر، تائهاً بين حاضره وماضيه، حيث تسود المعرض أجواء عصر الرقمنة التي يعيشها الإنسان بقلبٍ مقتضب، وعقلٍ جامح نحو مستقبلٍ عالق بين اليوم والغد، مضيفاً أن المعرض يحتوي على 12 عملاً فنياً تنوعت فيها الأحجام، والخامات من ألواح الأكريليك وغيرها، والتقنيات التي تم الاستعانة فيها بمعطيات التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الليزر، بتشكيلات وقيم جمالية وفلسفية تنوعت حسب الرؤية الفنية لكل عمل مع مراعاة سيادة الفكرة ووحدة الموضوع في إطار تجريدي وبناء فني هندسي.

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