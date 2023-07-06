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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل في مركز ملوي جنوب المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب مدخل قرية تونا الجبل بمركز ملوي.

 

علي الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وسلامة باقي الركاب، كما تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القياده بيد سائق السيارة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى  لتلقي العلاج اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، تحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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