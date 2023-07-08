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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القيصر: والدى يتدخل لحذف بعض الكلمات من الفيديوهات للحفاظ على أخلاق الأطفال

أحمد ياسر - القيصر
أحمد ياسر - القيصر

أكّد أحمد ياسر، صانع محتوى على «تيك توك»، والشهير بـ «القيصر» دور والده الحيوي في الرقابة على الفيديوهات التي ينتجها قبل نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف القيصر، خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة على ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن والده يتدخل أحيانا لحذف بعض الكلمات أو المشاهد من الفيديوهات قبل نشرها، لأنها تستهدف الأطفال وهم فيئة يجب الحفاظ على أخلاقهم.

وأشار أحمد ياسر، إلى أنّ والده ساهم في زيادة أعداد متابعيه لأن الأسر المصرية شعرت بالاطمئنان تجاه المحتوى الذي يقدمه، وبالتالي لم يعد لدى الأبوين مشكلة عند رؤية الأطفال يشاهدون فيديوهات القيصر.
 

القيصر أحمد ياسر الاطفال تيك توك الرقابة لميس سلامة صباح البلد

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