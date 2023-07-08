فيديو يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

كشفت كاميرات المراقبة عن سبب وفاة الطفلة أميرة ابنه مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان .

وتبين من الفيديو أن الفتاة سقطت من سيارة الجولف كار أثناء وجودها بداخلها للتنزه داخل القرية، مما عرضها إلى إصابات بالغة حيث سقطت الفتاة من السيارة نتيجة تعرضها لحالة إغماء أثناء ركوبها السيارة.

ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان

توفيت ابنة وليد محمود مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، الطفلة أميرة، بعد تعرضها لحادث دهس تحت عجلات سيارة "كلوب كار" في منطقة الساحل الشمالي.

وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة وخضعت لعدة عمليات جراحية على مدار أسبوع كامل، بسبب إصاباتها الخطيرة في الرأس والجسم ونزيف بالمخ.

ومع ذلك، لم تنجح جهود الأطباء في إنقاذ حياتها، وانتهى الأمر بفشل محاولات العلاج ووفاتها بعد أسبوع من الحادث.

وأعلن وليد محمود مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، وفاة ابنته أميرة وليد في منطقة الساحل، خلال فترة المصيف، إثر تعرضها لحادث غامض لم يتضح سببه حتى الآن.

ومرت عشرة أيام على إصابتها ولم يتم الكشف عن المتسبب في الحادث، وتم دفن الطفلة.

وفاة أميرة وليد بالساحل



وأضاف مدير أعمال مصطفى شعبان، أن بداية واقعة وفاة ابنته أميرة وليد صاحبة الـ 12 عامًا، تمثلت في دعوة إحدى صديقاتها لقضاء بعض الوقت في إحدي القري السياحية، وبعد ساعات من مغادرتهما نمى إلى علمه تعرض ابنته لحادث ونقلها إلى مستشفى العلمين في حالة خطيرة، وفقدان الوعي ونزيف داخلي بالمخ، يعزي إلى تعرضها لصدمة قوية في منطقة الرأس.

وتابع والد أميرة وليد، أنه استفسر عن كيفية وقوع الحادث وإصابة ابنته، فاختلفت الروايات حول الواقعة، حيث أفادت صديقة ابنته بأنها كانت بصحبتها تستقل الجولف كار، وفجأة تعرضت لحالة إغماء فسقطت من السيارة وارتطمت رأسها بالأرض، ما أحدث إصابتها بنزيف حاد بالمخ.

أحد المقربين من الأسرة



وأفاد أحد المقربين من الأسرة، بأن إصابة الطفلة أميرة وليد التي توفيت مؤخراً في حادث غامض، لم تكن ناتجة عن سقوطها من سيارة سطحية، وإنما تعرضت للدهس تحت عجلات سيارة، وقد يكون الحادث نتيجة عرضيّة أو نتيجة تدخل شخص آخر.

وفي نفس السياق، توجد سيارة مهشمة من نوع بورش على جانب القرية، ويتضح من حالتها أنها تعرضت لحادث تصادم.

وأكد أنه يشتبه في كون هذه السيارة هي التي دهست ابنته وفرّت من المكان، إلا أنه لم يتمكن من تحديد هوية مالكها، إذ اختفت من القرية.