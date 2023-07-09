فرصة كبيرة.. شهادات الادخار ذات العائد الأعلى في البنوك

يهتم المواطنون خلال الفترة الحالية بمعرفة كل ما يخص شراء الشهادات.. تتباين تفاصيل بيع شهادات الادخار من بنك إلى آخر حسب آجالها والحد الأدنى لشرائها، وكذلك دورية صرف العائد طبقا لسياسة كل بنك فيها ونوعية العملاء المستهدفة.

الأعلى فائدة بين الشهادات

ويقدم بنك المشرق، أحد البنوك الإماراتية العاملة في مصر أعلى سعر فائدة مقدم على الشهادات الادخارية لأجل 3 سنوات للعائد الثابت على مستوى الجهاز المصرفي بمرونة كبيرة بعد زيادة المنافسة بين البنوك على جذب مدخرات عملاء جدد أو الحفاظ على عملائه القائمة.

وعن سعر الفائدة فهو 19.5% سنويا، ويصرف العائد شهريا (أي يتم تقسيم قيمة الفائدة السنوية على 12 شهرا وصرفها شهريا).

والحد الأدنى لـ شراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته، وهي متاحة لكافة العملاء من سن 21 عاما فأعلى.

ويتيح البنك كسر الشهادة واسترداد أصلها أو جزء منها بشرط مرور 6 شهور على شرائها، كما يتيح للعميل حق الاقتراض بضمانها أو إصدار كارت ائتمان (كريدت كارد) لتقسيط المشتريات.

وادت منافسة بين البنوك الخاصة والحكومية على طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة

البنك الأهلي المصري يقدم الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته، و الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

وبنك مصر يقدم شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته، و شهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

وبنك القاهرة يقدم شهادة (بريمو جولد) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 10 آلاف جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه، و شهادة (بريمو جولد) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 10 آلاف جنيه، ثم مضاعفات الألف جنيه.

شهادة التجاري الثلاثية

وكذلك البنك التجاري الدولي (CIB) الشهادة الثلاثية (Premium) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: سعر الفائدة عليها 18% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 2 مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه، والشهادة الثلاثية (Plus) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: نسبة الفائدة عليها 17.5% سنويا ويصرف العائد شهرياً.

ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه، والشهادة الثلاثية (Prime) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: سعر الفائدة عليها 17% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 50 آلاف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه، وشهادة Wealth أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 5 ملايين جنيه بدلا من 3 ملايين جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

وبنك QNB الأهلي يقدم شهادة "أوائل QNB": بسعر فائدة 19% يصرف العائد شهرياً، و19.10% يصرف بشكل ربع سنوي، و19.25% يصرف سنويًا، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

وبنك الاستثمار العربي يقدم شهادة الادخار الثلاثية: بسعر عائد سنوي يتراوح بين 17.25% يصرف العائد شهرياً، و17.5% يصرف بشكل ربع سنوي، و18% يصرف سنوياً، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه.

والبنك الزراعي المصري يقدم شهادة "الخير" الثلاثية: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهريا، و19.5% يصرف بشكل نصف سنوي، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

وبنك البركة يقدم شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية): بعائد متغير مرتفع لا يقل عن 19% سنويا ويصرف العائد شهرياً، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

والمصرف المتحد يقدم شهادة ذات أجل 3 سنوات متغيرة العائد تحت اسم "النخبة الاستثمارية": بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهريا متوافقة مع أحكام الشريعة ومتاحة للأفراد الطبيعيين، وتبدأ الاستثمارات في الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها.

ويتيح البنك إمكانية الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشرعية بضمان الشهادة، وشهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات بعائد متدرج (متناقص): يصل العائد إلى 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، وهي تتوافق مع الشهادة المطروحة في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

شهادات ادخار في البنوك

والبنك المصري الخليجي (EGBank) يقدم شهادة جديدة ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بسعر فائدة سنوي 19% ويصرف العائد شهرياً.

وبنك التنمية الصناعية يقدم شهادة ثلاثية للعائد الثابت التراكمي المدفوع مقدما: بسعر فائدة 39% (مجمع) يتم إيداعه في حساب العميل من ثاني يوم لشرائها، ويبدأ إصدار الشهادة من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الـ 5 آلاف جنيه.

والمصرف العربي الدولي يقدم شهادة ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 18% يصرف العائد شهرياً، و18.25% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و18.5% يصرف بشكل نصف سنوي، و19% يصرف سنوياً، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

وبنك HSBC مصر يقدم شهادة ثلاثية للعائد الثابت: بسعر فائدة سنوي 17.25% ويصرف العائد شهرياً، ويبدأ بيع الشهادة من أول 10 آلاف جنيه كحد أدنى، ومضاعفات الألف جنيه.

وبنك الإمارات دبي الوطني مصر يقدم شهادة ادخار ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 18% يصرف العائد شهرياً، و18.25% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و18.5% بدورية صرف عائد سنوية، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها 350 ألف جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

والبنك العربي يقدم شهادة ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 18% ويصرف العائد يوميا، والحد الأدنى للإصدار من 10 آلاف جنيه.

والبنك الأهلي الكويتي يقدم شهادة ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 17.5% يصرف العائد شهرياً، و18.25% يصرف بشكل ربع سنوي، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ، وشهادة ثلاثية: بسعر فائدة 18% يصرف شهرياً لكن الحد الأدنى لشرائها 500 ألف جنيه.

وبنك أبو ظبي الأول مصر يقدم شهادة أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 17% ذات العائد الشهري بشرط ألا يقل الحد الأدنى لشرائها عن 10 آلاف جنيه، وشهادة ادخار أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 17.5% ذات العائد الشهري بشرط ألا يقل الحد الأدنى لشرائها عن 500 ألف جنيه، و شهادة ادخار أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 18% ذات العائد الشهري بشرط ألا يقل الحد الأدنى لشرائها عن 2.5 مليون جنيه.

رفع سعر الفائدة 10%

ومصرف أبو ظبي الإسلامي يقدم شهادة ثلاثية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية): بسعر عائد سنوي 16% لدورية صرف العائد الشهرية، و16.25% يصرف كل 3 شهور، و55% في نهاية مدة الشهادة ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه، وشهادة 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 17.25% يصرف سنوياً بشرط ألا يقل الحد الأدنى عن مليون جنيه.

كما يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 17.25% يصرف العائد شهرياً، و17.5% يصرف بشكل ربع سنوي، و18.75% يصرف سنوياً، ويمكن شراؤها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

ويقدم بنك الإسكندرية شهادة ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 18% يصرف العائد شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من أول 500 ألف جنيه، كما يبيع شهادة من أول ألف جنيه لكن بسعر فائدة منخفض.

وميد بنك يقدم شهادة ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 18% يصرف عائدها مقدماً شهرياً، والحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

وفي سبيل كبح التضخم رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمجموع 10% خلال آخر 15 شهرا منها 8% خلال 2022 على 4 مرات، و2% في اجتماع اللجنة في 30 مارس الماضي، وهي الزيادة الوحيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما قرر تثبيت سعر الفائدة 3 مرات في اجتماعات اللجنة في فبراير ومايو ويونيو.

وبعد تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع للجنة 22 يونيو للمرة الثانية على التوالي بقى مستوى العائد لدى المركزي عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

ويتوقف قرار البنك المركزي في حسم مصير سعر الفائدة في كل اجتماع دوري للجنة على عوامل مختلفة لكن أبرزها في الفترة الأخيرة يتمثل في عاملين أساسيين وهما قراءته المستقبلية لمعدل التضخم (وتيرة ارتفاع الأسعار)، وسعر الصرف (سعر الجنيه مقابل الدولار).

ويعد العاملان أساسيين في تحديد استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة انكماشية تقوم على رفع الفائدة أو مرنة تعتمد على خفضها لتحفيز عجلة الإنتاج لتحقيق هدفه الرئيسي كبح التضخم وامتصاص الضغوط التضخمية.