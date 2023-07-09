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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المنتخب الأولمبي يخسر نهائي أمم إفريقيا بشرف.. ماذا قال ميكالي وجمال علام؟!

مباراة المنتخب الأولمبي
مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب

خسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. 

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعدما تغلب على المنتخب الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

تقدم المنتخب الأولمبي بهدف عن طريق محمود صابر وأدرك المغرب التعادل عبر يانيس البكراوي وأضاف أسامة ترغالين الهدف الثاني.   

ونجح المنتخب الأولمبي بعشرة لاعبين في تشكيل جدار دفاعي أمام المغرب منذ طرد محمود صابر.

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مدرب المنتخب الأولمبي : خسرنا النهائي بأشياء لا علاقة لها بكرة القدم

أعرب ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبي عن حزنه الشديد لخسارة الفراعنة فى نهائي كأس أفريقيا تحت 23 عاما بأشياء لا علاقة لها بكرة القدم مشددا على أن الفراعنة كانوا أبطالا على قدر الحدث وقدموا ملحمة كروية.

وحصل المنتخب الأولمبي على المركز الثاني وتأهل لأولمبياد باريس 2024 رفقة المغرب ومالى ، واستحوذ الفراعنة على نصيب الأسد من كؤوس الإبداع الفردية ، حيث فاز إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب في البطولة وحمزه علاء فاز بجائزة أفضل حارس .
   
وتابع ميكالى في المؤتمر الصحفي: كانت مباراة كبيرة جدا ، سيطرنا على المباراة منذ البداية أداء ونتيجة إلى أن تم طرد لاعب من عندنا ، استطعنا المواصلة رغم النقص العددى ، وذلك جعلنا نشعر بأننا حققنا جزء كبير من هذه البطولة ، هناك أمور تحدث فى كرة القدم لا يمكن أن نتحدث عنها بشكل مباشر ، مبروك للمغرب التنظيم والبطولة ، ولكن أحيانا التحكيم لا يكون على ما يرام .

ويضيف ميكالى :  انا حزين من داخلي، كنت اخطط للمشروع بشكل معين، نثق في قدرتنا على الصعود لمنصة التتويج، أشكر كل الجمهور المصري على المشاعر النبيلة ، ولكننا خسرنا بأمور ليست فى أيدينا وهذا يحدث فى كرة القدم ، وعلى الرغم من النقص العددي،  لعبنا بشكل جيد وسيطرنا بعض الوقت ،وكنا نستحق أفضل من ذلك بكثير.

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جمال علام للاعبي المنتخب الأولمبي: فخور بكم وكنتم على قدر المسئولية

حرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأولمبي على مواساة لاعبي المنتخب والجهاز الفني وكل أفراد البعثة عقب انتهاء مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بفوز المغرب 2/ 1 .

وقال جمال علام للاعبين: كنتم أبطالا وعلى قدر المسئولية والحدث، وقدمتم أداء رجوليا رغم النقص العددي ، انا فخور بكم وأتوقع لكم تحقيق إنجاز فى الأولمبياد.

وتابع جمال علام : عليكم أن تنظروا للمستقبل خاصة وأنكم تمتلكون من الإمكانات ما يؤهلكم لتحقيق حلم الميدالية الأولمبية،  لعبتم بروح قتالية وقدمتم ملحمة كروية تستحقون عليها التهنئة والتقدير .  

وتأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس 2024 رفقة المغرب ومالي ، واستحوذ الفراعنة على نصيب الأسد من كؤوس الإبداع الفردية ، حيث فاز إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب فى البطولة وحمزه علاء فاز بجائزة أفضل حارس .

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