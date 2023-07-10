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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يشيد بمنتخب مصر الأولمبي ويوجه تحية خاصة لـ بركات

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو أن منتخب مصر الأولمبي شرف مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، رغم خسارة البطولة بالهزيمة من المغرب في النهائي.
 

,قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فخورون بأداء المنتخب الأولمبي في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ولم يتوقع أحد أن يصل المنتخب إلى النهائي" 
وأضاف: "هناك حالة تلاحم شديدة جدا بين لاعبي منتخب مصر الأولمبي والجهاز الفني وكذلك بين اللاعبين والجهاز الفني ومحمد بركات المشرف العام على المنتخب، وكذلك أوجه التحية لبركات على اختيار روجيرو ميكالي لقيادة المنتخب الأولمبي" 
وواصل: "المنتخب الأولمبي ظهر بشكل جيد لأن هناك شغل مدرب، خاصة في الناحية الدفاعية" 
واختتم: "لاعبو منتخب مصر الأولمبي ظهروا بشكل جيد أمام المغرب، رغم النقص العددي

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