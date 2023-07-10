أخبار الفن| تفاصيل حبس الفنانة عايدة رياض .. ميس حمدان: سرقت أغنية أختي

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

دخل السجن.. معلومات لا تعرفها عن عمر الشريف في ذكرى وفاته

تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل لورانس العرب عمر الشريف، نستعرض أبرز المعلومات عنه من خلال التقرير التالي:

مش المداح ياجماعة.. حمادة هلال يشوق جمهوره لعمل جديد

شوق الفنان حماده هلال جمهوره بصورة من عمل جديد له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

الرابر ترافيس سكوت يحيي حفلا غنائيا أمام الأهرامات

يستعد الرابر ترافيس سكوت، لإحياء حفل غنائي أمام سفح الأهرامات يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

نداء شرارة تنتهي من تسجيل أغنية جديدة

اعلنت الفنانة نداء شرارة، عن انتهائها من تسجيل أغنية جديدة في الاستوديو، مع الملحن عمرو الشاذلي.

ميس حمدان: سرقت أغنية "شيك ومهندم" من أختي

حلت الفنانة ميس حمدان، ضيفة برنامج KWN Trending، المذاع على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي سعيد جميل.

عايدة رياض: اتسجنت بسبب أموال مزورة.. تفاصيل

حلت الفنانة عايدة رياض، ضيفة برنامج “واحد من الناس” مع الاعلامي عمرو الليثي.

حمدي بتشان يكشف حقيقة خلافه مع محمد هنيدي

كشف المطرب الشعبي، حقيقة خلافه مع نجم الكوميديا محمد هنيدي بسبب اغنية "انا واد خلاصة".