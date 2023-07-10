عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل حبس الفنانة عايدة رياض .. ميس حمدان: سرقت أغنية أختي

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

دخل السجن.. معلومات لا تعرفها عن عمر الشريف في ذكرى وفاته

تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل لورانس العرب عمر الشريف، نستعرض أبرز المعلومات عنه من خلال التقرير التالي:

مش المداح ياجماعة.. حمادة هلال يشوق جمهوره لعمل جديد

شوق الفنان حماده هلال جمهوره بصورة من عمل جديد له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

 

الرابر ترافيس سكوت يحيي حفلا غنائيا أمام الأهرامات

يستعد الرابر ترافيس سكوت، لإحياء حفل غنائي أمام سفح الأهرامات يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

نداء شرارة تنتهي من تسجيل أغنية جديدة

اعلنت الفنانة نداء شرارة، عن انتهائها من تسجيل أغنية جديدة في الاستوديو، مع الملحن عمرو الشاذلي.

ميس حمدان: سرقت أغنية "شيك ومهندم" من أختي

حلت الفنانة ميس حمدان، ضيفة  برنامج KWN Trending، المذاع على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي سعيد جميل.

عايدة رياض: اتسجنت بسبب أموال مزورة.. تفاصيل

حلت الفنانة عايدة رياض، ضيفة برنامج “واحد من الناس” مع الاعلامي عمرو الليثي.

حمدي بتشان يكشف حقيقة خلافه مع محمد هنيدي

كشف المطرب الشعبي، حقيقة خلافه مع نجم الكوميديا محمد هنيدي بسبب اغنية "انا واد خلاصة".

الفن قسم الفن الفنان حمادة هلال حمادة هلال انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يكشف صفقات الأهلي مع سموحة.. تفاصيل

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي بسبب أزمة غرامة الزمالك

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

كفاياكم سواد .. ميدو يفتح النار على منتقدي مدرب الزمالك

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

القانون يجيز إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك في هذه الحالات..تفاصيل

الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر داعش في نينوى

الموج الأزرق يغرق.. 3 انتصارات و 8 هزائم حصيلة سموحة دوري وكأس

عمرو أديب : عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لأنه لا يصلح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل يساعد على إنقاص الوزن| موجود في كل بيت 

محمد صلاح بين غاضب منه ومدافع عنه.. حكاية رقصة فرعون التي ألهبت الجماهير ضده

بلون وتصميم جرئ… نانسي عجرم تثير الجدل بهذا الفستان |شاهد

أعراض مرض السكر عند الأطفال والشباب والرضع.. تفاصيل

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ