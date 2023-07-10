التحالف الوطني: نستهدف إنفاق 20 مليار جنيه لـ45 مليون مواطن في 2024.. فيديو

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يساهم بأكثر من 30% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وقال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سوف يقدم الخدمات لكل المواطنين، وسوف يشعرون بتحسن كافة الخدمات المقدمة لهم.



وتابع: نستهدف أن يكون إنفاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي العام المقبل 20 مليار جنيه، بجانب التوسع في قاعدة البيانات لتحتوي على 45 مليون يستفيدون من خدمات التحالف.

وأضاف عبد القوي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيساعد الشباب المقبل على الزواج، كما أن التحالف سوف يوفر مشروعات لكل المواطنين المندرجين في قائمة بيانات المواطن، لكي يكون هناك دخل ثابت لهم.