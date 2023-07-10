طلعت عبد القوي يكشف مصادر تمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. فيديو

قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لا يتم إلا بموافقة الرئيس السيسي.



وأضاف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل على تدعيم الرضا الشعبي"، موضحا: "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقع بروتوكولات مع وزارة التموين لتوفير السلع".



وأوضح طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلب دور في التصدي للشائعات"، مضيفا: "مصادر تمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من اشتراكات الأعضاء والتبرعات وعائد استثمارات المشروعات".

وكشف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من حقه إنشاء صناديق استثمارية ومشروعات زراعية وغيرها، مشيرا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقع عدد من الاتفاقيات مع وزارات مختلفة.