عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلعت عبد القوي يكشف مصادر تمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لا يتم إلا بموافقة الرئيس السيسي.

txt

طلعت عبد القوي يكشف أهم أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.. فيديو

txt

طلعت عبد القوي: التحالف الوطني ساهم فى ضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة


وأضاف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل على تدعيم الرضا الشعبي"، موضحا: "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقع بروتوكولات مع وزارة التموين لتوفير السلع".


وأوضح طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلب دور في التصدي للشائعات"، مضيفا: "مصادر تمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من اشتراكات الأعضاء والتبرعات وعائد استثمارات المشروعات".

 

وكشف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من حقه إنشاء صناديق استثمارية ومشروعات زراعية وغيرها، مشيرا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقع عدد من الاتفاقيات مع وزارات مختلفة.

طلعت عبد القوى الإعلامي أحمد موسى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي التصدي للشائعات التحالف الوطني أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

أول تعليق من عمر الدرديري بعد فوز الاهلي بالدوري

أول تعليق من فرج عامر بعد فوز الأهلي بالدوري رسميا

ترشيحاتنا

عادل إمام كان بيضرب بجد.. عايدة رياض تكشف أهم مشاهد فيلم «اللعب مع الكبار»

أمين الفتوى: يجب على المسلم غض البصر حتى في المصيف

بعد حسم الدوري.. موقف الزمالك من إقامة ممر شرفي للأهلي بمباراة القمة

تحسبا لهجوم روسي محتمل.. حلفاء الناتو يتفقون على خطط دفاعية مضادة

بعد ضم إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة سوبر جديدة بعد مباراة القمة

الأشد حرًّا.. حكاية أسبوع في 2023 حذرت منه الأمم المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ