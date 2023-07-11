بفرح لما بيجيلي دور رقاصة.. عادل إمام كان بيضرب بجد في "اللعب مع الكبار".. شاهد أهم تصريحات الفنانة عايدة رياض

كشفت الفنانة عايدة رياض، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول رحلة مرضها بالسرطان حتى شفائها، وعن أهم الأعمال التي قدمتها.

وإليكم أبرز التصريحات:

عايدة رياض تدخل بحالة بكاء على الهواء لهذا السبب

دخلت الفنانة عايدة رياض، في حالة بكاء على الهواء، عند حديثها عن إصابتها بمرض السرطان في المثانة، قائلة “أنها ذهبت لأحد الأطباء المشهورين لعلاج الأورام، وهو كان يعرف بكل ما مررت به وعمل على علاجي، ولكنها كانت مرحلة صعبة".

وقالت أنه حتى خلال فترة مرضي، قمت بعمل مسلسل مع الفنانة “مي عز الدين”، ولكن قبل البدء في تصوير المسلسل، طلب مني الدكتور المعالج ارتداء باروكة حتى لا يظهر سقوط شعري نتيجة العلاج بالكيماوي الذي كنت أتلقاه".

نجحت في تخطي المحنة

وتابعت الفنانة عايدة رياض، أنه بعد جلسات الكيماوي قمت بعمل مسحح ذري، واكتشفت أنه شفيت من مرض السرطان، ونجحت في تخطي المحنة".

بفرح لما بيجيلي دور راقصة.. ومش ندمانة على الأدوار الجريئة

أكدت أنها "تركت الجامعة بعد السنة الأولى، لأنه كنت أقوم بأعمال فنية، وأنا بحب عملي جدا، وشغلي كان واخدني".

وقالت أنه "لم أندم على أفلام المقاولات التي قمت بها، مؤكدة أنه ندمت على مجاملة ناس كتير وهما مجاملونيش".

نعيمة عاكف وتحية كاريوكا

وتابعت أنه لم أندم على الأدوار الجريئة التي قدمتها، معلقة “بفرح أوي لما بيجيلي دور راقصة، لأنه أتمنى أن أكون مثل الفنانة نعيمة عاكف وتحية كاريوكا”.

عادل إمام كان بيضرب بجد.. عايدة رياض تكشف أهم مشاهد فيلم «اللعب مع الكبار»

أكدت أن الفنان عادل إمام قدم دعم كبير لي في فيلم “اللعب مع الكبار”، مشيرا إلى أنه فنان رائع وتم تقديم مشاهد رائعة بالفيلم.

وقالت أن مشهد الخناقة مع الفنان عادل إمام بفيلم اللعب مع الكبار، كان أحد المشاهد الرئيسية في الفيلم، وفي هذا المشهد، كان الفنان عادل إمام “بيضرب بجد”، وكان رد فعلي أن أقوم بضربه أنا كمان، وكان من أفضل المشاهد".

الفنان شريف منير

وتابعت أن من الأفلام التي أعتز بها أيضا “فيلم الكيت كات”، مع الفنان محمود عبد العزيز والفنان شريف منير

أفكر فى اعتزال الفن في هذه الحالة

قالت إنها لولا الفنانة شادية لم تكون ممثلة لإنها تحبها كثيرا، موضحة أنها ستفكر فى الاعتزال إذا لم استطيع القيام من على السرير لكى أستطيع التمثيل.

وأشارت إلي أن تعرضت لمواقف كثيرة مؤلمة ، وأخري أسعدتني وهكذا الحياه

وطلب منها الإعلامي عمرو الليثي أن توجه رسالة لنفسها ، حيث قالت :" برغم انك مريتي بحاجات كثيرة وحشة لكن برضو مريتي بحاجات كثيرة حلوة ، وكان ليا حظ سعيد أني اشتغلت مع عظماء فى الفن" .

بشكر ربنا

وتابعت وهي تبكي قائلة :" ربنا هو اللى معاك دائما ثم أهلك أني كل ما مريت به كان لربنا حكمة فيها ، وأول ما أقوم من النوم بشكر ربنا على كل نعمة أداهالي"

تكشف عن أسوأ عمل فني لها

أكدت أنها تفضل العمل مع نادية الجندى عن الفنانة نبيلة عبيد، كما أنها تفضل مشاهدة رقص الفنانة تحية كاريوكا .

وأشارت أنها تتوقع أن تكون النجمة ياسمين صبري نجمة شباك، موضحة أنها تفضل العمل مع الفنان محمد رمضان عن أحمد السقا .

بدرية القهوجية

وتابعت قائلة :" لو كنت مخرجة هفضل أعمل فيلم بطولة لمنة شلبي ، ومحمد صبحي أكثر فنان بيضحكني ، وأسوأ عمل فني فى تاريخي بدرية القهوجية".