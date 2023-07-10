محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

حلت الفنانة عايدة رياض ضيفة في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي وكشفت العديد من الأسرار وكواليس زواجها من الفنان محرم فؤاد وسبب دخولها السجن ظلما.

كواليس زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد

قالت الفنانة عايدة رياض، إن زواجها من الفنان محرم فؤاد لم يستمر لأكثر من 13 سنة، موضحة أن هناك العديد من الأسباب لعدم استمرار هذا الزواج ومنها عدم إنجابها.

وأوضحت عايدة رياض، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة " الحياة" من تقديم الإعلامي "عمرو الليثي"، أنها لم ترفض الإنجاب ولكنها كانت تتمناه، وبالرغم من أن "فؤاد" قام بإنجاب طفل من زوجته الأولى لكنه كان يرفض الذهاب إلى الطبيب.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.