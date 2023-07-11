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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: عدم تقديم دعوة لأوكرانيا للانضمام للناتو خلال القمة سيكون "أمر عبثي"

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن عدم تقديم دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال القمة المنعقدة حاليا في العاصمة الليتوانية فيلنيوس سيكون "أمر عبثي".
وأضاف زيلينسكي "أنه أمر غير مسبوق وسخيف عندما لا يتم تحديد إطار زمني لا للدعوة ولا لعضوية أوكرانيا في الحلف"، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته تم وضع صياغة غامضة حول الشروط اللازمة لدعوة أوكرانيا.
وأوضح زيلينسكي - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "هذا يعني وجود فرصة للمساومة على عضوية أوكرانيا في الناتو خلال المفاوضات مع روسيا .. وبالنسبة لروسيا، فإن هذا يوفر لها دافعا لمواصلة إرهابها"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وأعرب الرئيس الأوكراني عن تقديره للدول الحليفة لبلاده والأمن المشترك والمحادثات المفتوحة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن بلاده تستحق الاحترام.
 

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