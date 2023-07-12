قمة الناتو| موافقة تركيا والمجر على انضمام السويد للحلف.. وقرار صادم من الولايات المتحدة لـ أوكرانيا

بدأت اليوم الثلاثاء، قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، والتي ستستمر على مدار يومين، بحضور قادة دول حلف الناتو الـ 31، حيث شهدت القمة العديد من القرارات الهامة الخاصة بقبول عضوية السويد والمساعدات العسكرية أوكرانيا.

المساعدات الناتو لأوكرانيا

وخلال القمة، قال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو في الوقت الراهن.

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي: "سنساعد أوكرانيا على الانتقال بالأسلحة الحديثة، وغدا سنعلن عن حزمة دعم تُقرب أوكرانيا وسنقدم حزمة مساعدات متكاملة تمهد طريق أوكرانيا نحو الحلف.

وتابع مين عام الناتو: "سنشكل مجلسا خاصا بأوكرانيا من الحلف وسنقدم حزمة دعم للتشغيل البيني بين قوات الناتو وأوكرانيا"، لافتا إلى أن مجلس الناتو - أوكرانيا خطوة مهمة نحو عضوية كييف في الحلف.

وأشار إلي أن بعض دول الحلف قد توفر طائرات إف-16 للجيش الأوكراني، مضيفا: "سنعمل على انضمام أوكرانيا للحلف مستقبلا.

وأكد ستولتنبرج، على أن حلف الناتو سيكون لديه 300 ألف جندي في أعلى درجات الجاهزية، لافتا إلى أن الإنفاق الدفاعي سيزداد 8.4 % خلال العام الجاري، وأن11 حليفا تخطوا نسبة 2% الخاصة بالإنفاق الدفاعي.

كما أكد ستولتنبرج، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وافق على إحالة طلب السويد للانضمام للحلف إلى البرلمان التركي، مشيرا إلى أن إتمام مسعى انضمام السويد للحلف خطوة تاريخية.

وعلى جانب آخر، قال أمين عام الناتو، إن الناتو لا يريد حربا باردة مع الصين، ولكنه يحتاج إلى التعاون معها في بعض المجالات مثل مكافحة تغير المناخ ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وأكد أيضا أن الناتو يجب أن يكون على دراية بالتحديات التي تطرحها الصين على الأمن والقيم الديمقراطية للحلف، وأن يستثمر في الدفاع والتكنولوجيا للحفاظ على تفوقه.

الولايات المتحدة ترفض ضم أوكرانيا للناتو

وبالرغم من موقفها الداعم لـ أوكرانيا، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال حضورة قمة حلف الناتو، إن أوكرانيا لا يمكن أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في خضم الحرب.

أضاف بلينكن أن أوكرانيا أحرزت تقدما بشأن عضوية حلف الناتو لكن يتعين عليها القيام بالمزيد كإصلاحات في الجيش والديمقراطية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن قمة الناتو ستقدم دعما سياسيا وعمليا قويا لـ أوكرانيا ومزيدا من التقدم نحو عضوية الحلف.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن أوكرانيا لن تنضم إلي حلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي، حتى لا تجر الولايات المتحدة إلي صراع مع روسيا.

وأضاف ميلر: "سيكون من الخطأ قبول أوكرانيا وهي في حالة حرب، مما يعني أن الولايات المتحدة ستكون في حالة حرب مع روسيا"، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن هذا لن يحدث تحت قيادته.

ولم تكت واشنطن وحدها المعارضه، بل عارض وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي خلال الصراع لأنه قد يدمر أمن الحلف.

وقال زيجارتو للصحفيين قبل قمة الناتو في ليتوانيا: "من الواضح أنه عندما يقبل الناتو أعضاء جددا، فإنه يفعل ذلك بطريقة تضيف العضو الجديد الأمن إلى الحلف، بدلا من تدميره، هذا هو السبب في أنه من الواضح أنه لا يمكن قبول بلد في حالة حرب في الناتو.. لأن هذا سيعني تهديدا عسكريا للحلف بأكمله".

وأشار إلى أن المجر هي الوحيدة التي عبرت عن هذا الموقف علنا في المحافل الدولية، في حين أن العديد من الدول تشاركه خلف الأبواب المغلقة.

وأعرب زيجارتو عن أمله في أن يتم اعتماد قرارات مسؤولة بالكامل في القمة لمنع الانجرار إلى مواجهة مفتوحة مع روسيا.

السويد تنتضم إلى الحلف

وخلال قمة حلف الناتو، أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إنه سعيد جدا بالضوء الأخضر الذي أعطته تركيا لطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال كريسترسون للصحفيين قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، إن السويد لديها الكثير لتقدمه إلى الحلف أيضا.

وأضاف: "من المعروف أن السويد، بعد 200 عام من عدم الانحياز، تسعى إلى الحماية المشتركة. لكنني أريد أيضا أن يعرف جميع حلفاء الناتو أننا نوفر الأمن أيضا".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن البرلمانين التركي والمجري قد يصادقان على طلب بلاده عضوية الناتو في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وكشف بيلستروم، لوكالة “بلومبرج” للأنباء، أنه يمكن للبرلمانين التركي والمجري التصديق في غضون أيام أو أسابيع.

وأضاف أن هناك اتفاقا واضحا على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن”، وهو ما أوضح أنه يعني أي وقت قبل الخريف.

البيان قمة حلف الناتو

وفي ختام اليوم الأول للقمة، أصدرت الدول الأعضاء بيانا مشتركا أعلنوا من خلاله أنهم اتفقوا على الصياغة في الإعلان عن مسار أوكرانيا إلى عضوية الحلف.

وقال البيان إنه سيتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو عندما يتفق جميع الحلفاء على ذلك وعندما تفي كييف بجميع الشروط.

وأوضح بيان قادة حلف الناتو أن مستقبل أوكرانيا مرتبط بالحلف وستنال العضوية في الوقت المناسب، لافتا إلى أن إجراء انضمام أوكرانيا مستقبلا لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط.

وأكد البيان، أن طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية، مشيرا إلى أن الحلف يريد صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي وندعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع.

وعلى جانب آخر، قال بيان قمة الناتو، إن هناك اتفاق بين الدول الأعضاء على المقاومة المشتركة لتعزيز القوة العسكرية للصين.

وحذر البيان أيضا من ممارسة إيران الأفعال التي تزعزع الاستقرار مثل احتجاز السفن، داعيا طهران لوقف الدعم العسكري لـ روسيا وخاصة بالطائرات المُسيرة.

كما قال البيان، إن دول حلف شمال الأطلسي تسعى جاهدة لخلق بيئة آمنة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية، وسيظل الناتو تحالفا نوويا ما دامت مثل هذه الأسلحة موجودة.

وأكد البيان، على أن الظروف الحالية لا تدل على التوجه لاستخدام أسلحة نووية في النزاعات العالمية.

ووفقا لبيان قادة حلف الناتو، فإن الحلف سيبحث مع السلطات الأردنية إمكانية إقامة مكتب اتصال للحلف في عمان.