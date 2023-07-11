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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانسحاب العسكري فورا.. الناتو يبعث برسالة عاجلة لـ روسيا

روسيا والناتو
روسيا والناتو

طالب حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الثلاثاء، روسيا بسحب قواتها فوراً ودون شروط مسبقة من أراضي أوكرانيا.

وجاء في البيان الختامي بعد اليوم الأول من القمة في فيلنيوس، أنه "يجب على روسيا أن توقف على الفور هذه الحرب غير الشرعية... وأن تتوقف عن استخدام القوة ضد أوكرانيا وأن تسحب بشكل كامل ودون شروط مسبقة جميع قواتها ومعداتها من أراضي أوكرانيا داخل حدود معترف بها دوليا".

وأضاف أنه “الحلف لن يعترف أبدا بعمليات الضم التي تقوم بها روسيا، بما في ذلك ضم شبه جزيرة القرم”.

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وتابع: “يعتقد الناتو أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن الصراع، وتواصل إدانة "انتهكاته” للقانون الدولي. كما نتهم بيلاروس وإيران بـ "تواطؤ" مع روسيا وتطالبهما بالعودة إلى الامتثال للقانون الدولي”.

روسيا حلف شمال الأطلسي الناتو أوكرانيا

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