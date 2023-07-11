روسيا: قمة حلف الناتو في فيلنيوس فاشلة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن قمة حلف الناتو المنعقدة في فيلنيوس، فاشلة بسبب موقف الحلف من مسألة ضم أوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”، معلقة على تصريحات ستولتنبرج، بأنه في حالة هزيمة أوكرانيا في الحرب، فإن مسألة انضمامها للناتو لن تكون على جدول الأعمال: “قمة فاشلة حيث لا تستحق العضوية كل هذا العناء”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ستولتنبرج، إن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو في الوقت الراهن، مشيرا إلي أن “الناتو سيساعد أوكرانيا على الانتقال إلى الأسلحة الحديثة.. غدا سنعلن عن حزمة دعم تُقرب أوكرانيا وسنقدم حزمة مساعدات متكاملة تمهد طريق أوكرانيا نحو الحلف”.

وأضاف أمين عام الناتو: “سنشكل مجلسا خاصا بأوكرانيا من الحلف وسنقدم حزمة دعم للتشغيل البيني بين قوات الناتو وأوكرانيا”.

وتابع قائلا: “مجلس الناتو - أوكرانيا خطوة مهمة نحو عضوية كييف في الحلف”.

وأشار أمين عام الناتو، إلي أن “بعض دول الحلف قد توفر طائرات إف-16 للجيش الأوكراني”.

وأكد ستولتنبرج، أن “حلف الناتو سيكون لدينا 300 ألف جندي في أعلى درجات الجاهزية”.

وأوضح أمين عام الناتو، أن “الإنفاق الدفاعي سيزداد 8.4 في المئة خلال العام الجاري”، مشيرا إلي أن “11 حليفا تخطوا نسبة 2% الخاصة بالإنفاق الدفاعي”.