أول تعليق من أمريكا بعد رفض ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لن تنضم إلي حلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي، حتى لا تجر الولايات المتحدة إلي صراع مع روسيا.

وأضاف ميلر، في إفادة صحفية، ”سيكون من الخطأ قبول أوكرانيا وهي في حالة حرب، مما يعني أن الولايات المتحدة ستكون في حالة حرب مع روسيا.. أوضح الرئيس جو بايدن أن هذا لن يحدث تحت قيادته".

ومنذ قليل، قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القيادة الأوكرانية كانت تعلم أن البلاد لن تتلقى دعوة للانضمام إلى حلف الناتو.

وأضاف بودولياك: “لا أحد باستثناء أوكرانيا مستعد لمواجهة هذه التحديات وتحمل المسؤولية.. كنا نعلم أن الناتو لن يتخذ سوى الخطوات الأولى: برنامج طويل الأمد ورفض خطة عمل البحر المتوسط".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ستولتنبرج، أن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو في الوقت الراهن، وقال إن “الناتو سيساعد أوكرانيا على الانتقال إلى الأسلحة الحديثة.. غدا سنعلن عن حزمة دعم تُقرب أوكرانيا وسنقدم حزمة مساعدات متكاملة تمهد طريق أوكرانيا نحو الحلف”.

وأضاف أمين عام الناتو: “سنشكل مجلسا خاصا بأوكرانيا من الحلف وسنقدم حزمة دعم للتشغيل البيني بين قوات الناتو وأوكرانيا”.

وتابع قائلا: “مجلس الناتو - أوكرانيا خطوة مهمة نحو عضوية كييف في الحلف”.

وأشار أمين عام الناتو، إلي أن “بعض دول الحلف قد توفر طائرات إف-16 للجيش الأوكراني”.