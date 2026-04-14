إيران تحت الحصار.. 1.5 مليون برميل نفط يوميًا على المحك بعد تحرك عسكري أمريكي واسع.. وسمير فرج يكشف كواليس التصعيد

تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة شديدة الحساسية في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد انهيار جولة مفاوضات وُصفت بالأطول والأكثر تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة.

فبينما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي يخفف من حدة الأزمة، جاءت النتائج عكس ذلك تمامًا، لتدفع الطرفين نحو مسار تصعيدي جديد، تتداخل فيه الضغوط الاقتصادية مع الاستعراض العسكري، في مشهد يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.

حشد عسكري أمريكي واسع في المنطقة

في خطوة تعكس جدية التصعيد، كشفت مصادر أمريكية عن انتشار واسع للبحرية الأمريكية في نطاق الشرق الأوسط، حيث تم الدفع بما لا يقل عن 15 قطعة بحرية، من بينها حاملة طائرات و11 مدمرة، إلى جانب مجموعة برمائية جاهزة.

وتضم هذه القوة البحرية حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي تُعد واحدة من أبرز أدوات الردع الأمريكية، إلى جانب عدد من المدمرات المتقدمة مثل "يو إس إس بينبريدغ"، و"يو إس إس توماس هودنر"، و"يو إس إس فرانك إي. بيترسن جونيور"، و"يو إس إس ديلبرت دي. بلاك"، و"يو إس إس جون فين"، و"يو إس إس مايكل مورفي"، و"يو إس إس ميتشر"، و"يو إس إس بينكني"، و"يو إس إس رافائيل بيرالتا"، و"يو إس إس سبروانس"، و"يو إس إس ميليوس".

كما تشارك مجموعة "طرابلس" البرمائية الجاهزة، والتي تضم السفن "يو إس إس طرابلس"، و"يو إس إس نيو أورليانز"، و"يو إس إس راشمور"، في دعم العمليات المحتملة، ما يعزز القدرة الأمريكية على تنفيذ عمليات متعددة الأبعاد، سواء بحرية أو برمائية.

مفاوضات شاقة تنتهي بلا اتفاق

وفي سياق متصل، كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، تفاصيل ما جرى خلال اللقاء الذي جمع وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى برئاسة نائب الرئيس الامريكي، مع الجانب الإيراني. وأوضح أن هذه الجولة شهدت تطورًا لافتًا، حيث جلس الطرفان وجهًا لوجه داخل غرفة واحدة دون وسيط، في سابقة هي الأولى من نوعها.

واستمرت المباحثات لنحو 21 ساعة متواصلة، في محاولة للوصول إلى تفاهمات حول أبرز الملفات العالقة، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في منطقة الخليج. إلا أن هذه الجهود انتهت بإعلان رسمي عن فشل المفاوضات، نتيجة تمسك كل طرف بمواقفه الأساسية.

نقاط الخلاف.. النووي ومضيق هرمز

بحسب اللواء فرج، تمثلت أبرز أسباب تعثر المحادثات في رفض إيران تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، والذي يُقدّر بنحو 450 كيلوجرامًا بنسبة تخصيب تصل إلى 60%. واعتبر الجانب الأمريكي أن هذا المخزون يضع طهران على مسافة قصيرة من امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي خلال فترة زمنية وجيزة.

كما رفضت إيران تقديم ضمانات تتعلق بحرية الملاحة وفتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط عالميًا، ما زاد من حدة التوتر وأفشل فرص التوصل إلى اتفاق.

تصعيد أمريكي.. حصار بحري خانق

في أعقاب فشل المفاوضات، سارعت الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوة تصعيدية، تمثلت في فرض حصار بحري على إيران. وأوضح فرج أن هذا الحصار بدأ بالفعل، حيث تمركزت قطع بحرية أمريكية عند مدخل البحر العربي قبل مضيق هرمز، بهدف مراقبة ومنع حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية.

ويشمل الحصار منع تصدير النفط الإيراني، الذي يُقدّر بنحو مليون ونصف المليون برميل يوميًا، إضافة إلى عرقلة أي واردات قد تحتاجها طهران، سواء كانت مواد خام أو قطع غيار. كما سيتم التحفظ على أي سفن تحمل نفطًا إيرانيًا، ومصادرتها، في خطوة تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني بشكل كامل.

ضغوط اقتصادية قاسية على طهران

يمثل هذا الحصار ضربة قوية للاقتصاد الإيراني، الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل. وأشار فرج إلى أن وقف هذا المورد الحيوي سيضع إيران أمام أزمة معيشية حادة، خاصة في ظل اعتمادها على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية.

كما أن القيود المفروضة ستؤدي إلى شلل في العديد من القطاعات الحيوية، نتيجة نقص الإمدادات وقطع الغيار، ما يزيد من الضغوط الداخلية على الحكومة الإيرانية، ويهدد بحدوث اضطرابات شعبية.

رسائل متبادلة ومناورات سياسية

في المقابل، أشار فرج إلى أن التصعيد الأمريكي يحمل في طياته رسائل ضغط واضحة، تهدف إلى إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات. ولفت إلى أن هناك مؤشرات على أن طهران قد تسعى بالفعل لإعادة فتح قنوات الحوار، لكن دون إظهار ضعف أمام الرأي العام الداخلي.

وأوضح أن الطرفان يدركان خطورة الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة، وهو ما يجعل التحركات الحالية أقرب إلى لعبة “عض الأصابع”، حيث يحاول كل طرف تحقيق أكبر مكاسب ممكنة دون الوصول إلى نقطة اللاعودة.

حسابات داخلية تعقّد المشهد

لم تغب الاعتبارات الداخلية عن هذا التصعيد، سواء في واشنطن أو طهران. ففي الولايات المتحدة، يواجه الرئيس ضغوطًا سياسية واقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود، واقتراب استحقاقات انتخابية مهمة، ما يدفعه لتبني موقف حازم دون الانجرار إلى حرب طويلة قد لا تحظى بدعم شعبي.

أما في إيران، فالوضع الاقتصادي المتدهور يزيد من حساسية أي قرارات سياسية، ما يجعل القيادة الإيرانية تسعى لتحقيق توازن بين الحفاظ على هيبة الدولة وتجنب مزيد من الضغوط التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الداخلية.



في ظل هذه التطورات المتسارعة، تبدو منطقة الشرق الأوسط أمام سيناريوهين لا ثالث لهما.. إما استمرار الضغوط الاقتصادية التي قد تدفع إيران إلى تقديم تنازلات والعودة إلى طاولة المفاوضات، أو الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مفتوحة، لا يرغب فيها أي من الطرفين، لكنها تظل احتمالًا قائمًا في ظل تصاعد التوتر.

وفي الختام، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في رسم ملامح المرحلة القادمة، سواء باتجاه التهدئة وإحياء المسار الدبلوماسي، أو نحو مزيد من التصعيد الذي قد يهدد استقرار المنطقة والعالم بأسره.