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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل بسبب الهجوم المضاد الكارثي

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إنه إذا عدلت روسيا أهدافها في الحرب، فإن أوكرانيا، بسبب الهجوم الفاشل، قد تفقد مدن كبري مثل أوديسا وخاركيف دون تدخل مباشر من حلف الناتو.

وأضافت المجلة الأمريكية: “ماذا عن دخول قوات الناتو إلى أوكرانيا؟.. ربما يكون التصعيد هو الطريقة الوحيدة أمام زيلينسكي للإبقاء على خاركيف وأوديسا”.

وأشارت إلى أن هجوم الربيع الذي تم الترويج له على نطاق واسع كان فشلا مخيبا للآمال.

وأكدت أنه “لا يوجد محلل موضوعي يعتقد الآن أن أوكرانيا ستكون قادرة على استعادة الأراضي المفقودة بمفردها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن المسؤولين الغربيين يشعرون بالقلق من أن روسيا قد تشن هجوما في أوكرانيا إذا فشلت كييف في تحقيق مكاسب في ساحة المعركة هذا الصيف.

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وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن “ الكثير من المسؤولين الغربيين قلقون بشكل متزايد من أن روسيا قد تستولي مرة أخرى على المبادرة في ساحة المعركة وتشن هجومها الخاص إذا لم تظهر أوكرانيا نجاحا كبيرا هذا الصيف".

وأشارت إلى أن “دول حلف الناتو بدأت تدرك أن البطء في نقل الأسلحة إلى كييف في عام 2022 تبين أنه خطأ إستراتيجي”.

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